Conagua atiende mortandad de peces en la presa El Batán, Querétaro

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Conagua mantiene inspecciones en la zona de Corregidora

Conagua informó que mantiene un operativo para atender la mortandad de peces registrada en la presa El Batán, ubicada en el municipio de Corregidora, Querétaro. Como parte de las acciones, trabaja de forma coordinada con autoridades municipales para retirar los ejemplares y prevenir riesgos sanitarios.

Hasta el momento, las brigadas han retirado alrededor de 450 kilogramos de peces, principalmente carpa y mojarra, mientras continúan las labores en el embalse y las investigaciones para determinar las causas del evento.

Como parte del operativo de emergencia hidroecológica, personal de la Conagua colabora con trabajadores de servicios públicos municipales en el retiro y disposición final de los peces encontrados en la presa.

De manera paralela, la dependencia llevó a cabo estudios al agua del embalse. Los resultados preliminares muestran bajos niveles de oxígeno disuelto y la presencia de materia orgánica.

Según la Comisión, estas condiciones, sumadas al bajo nivel de almacenamiento de la presa, podrían haber generado un ambiente adverso para la supervivencia de los organismos acuáticos.

Conagua mantiene inspecciones en la zona de Corregidora

La Conagua señaló que mantiene una estrecha coordinación con el municipio de Corregidora para atender la situación y dar seguimiento al caso.

Además de las labores de retiro de los peces, brigadas de la dependencia realizan recorridos de inspección para identificar posibles fuentes de contaminación en los alrededores de la presa El Batán.

Las acciones continuarán mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de la mortandad y evaluar las condiciones del embalse.

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