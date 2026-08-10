Activan el primer campo con agricultura regenerativa en México

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Aquí el paisaje árido se convierte en un campo de maíz de primera calidad en tan sólo un mes, es el primer Forward Farming de México con un sistema de agricultura regenerativa y se ubica en el Rancho Hontoria, en el estado de Querétaro.

¿Qué es la agricultura regenerativa?

“Básicamente es una nueva agricultura, es el futuro de la agricultura, es donde nosotros queremos no sólo producir más, sino regresarle muchas cosas al suelo. Tenemos que producir más, pero regenerar más el suelo. Tenemos que producir más, pero regenerar más el suelo “ Saúl Avendaño, especialista Bayer México.

Es una nueva forma para que los agricultores estimulen la vida microbiana del campo con cultivos de servicio donde crezcan plantas más sanas en suelos más resistentes a la erosión y sequías.

“Que así es como lo estamos llamando, es la vicia que nos ayudaría a fijar nitrógeno, que nos ayuda al tema de raíz a ser un barbecho orgánico, digamos, descompactarnos los suelos, entonces tiene muchas ventajas”, Cristian Albañil Cervantes, especialista Bayer México

Tecnología para producir con menos recursos

Se utilizan semillas de maíz con matas más compactas, con tallos más gruesos y más resistentes a vientos y lluvias, la siembra, el fertilizado y el seguimiento del crecimiento de las matas se hace de manera digital, con sensores instalados en sembradoras y cosechadoras se puede monitorear en tiempo real.

Drones ayudan a aplicar fertilizantes

Con drones se aplica de manera precisa los fertilizantes.

“Y de poder hacer visible lo invisible, o sea, en esta parte con la tecnología podemos ver exactamente qué estamos haciendo en el momento en el campo y si lo traspolamos en este tema de sustentabilidad y el tema de los suelos, pues no le estamos metiendo, sobre fertilizando el suelo, que es una de las problemáticas principales en este tema de la sustentabilidad”, Adrián Pérez, especialista Bayer México.

Sistema permite ahorrar hasta 30% de agua

Y con la estación Carlota, recibir mensajes de WhatsApp para saber cuánto regar la cosecha. Una herramienta que permite ahorrar hasta 30 por ciento de agua y electricidad en los sistemas de bombeo.

“Si nosotros logramos controlar, porque ningún productor quiere meter más fertilizante del que realmente necesita y de esa manera tiene un impacto también en los suelos, en los mantos freáticos, en todo el tema de la exhibición que sucede cuando llueve y tenemos estos excesos de fertilizantes y el tema de la semilla también es otro punto importante. No sólo se trata de ayudar a los agricultores a producir más con menos recursos sino de tratar de recuperar los nutrientes del suelo para seguir cultivando en un futuro con más eficiencia”, Adrián Pérez, especialista, Bayer México.

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