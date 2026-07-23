Se hizo pasar por doctora y paciente pierde una pierna; enfermera es vinculada a proceso en Querétaro

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Se hace pasar por doctora y provoca que paciente pierda pierna. Foto: Cuartoscuro

Autoridades del estado de Querétaro dieron a conocer que detuvieron a una enfermera que se hizo pasar por doctora, pues después de amputar un dedo del pie de una paciente sin conocimientos previos, provocó que ésta perdiera toda la pierna.

Enfermera se hace pasar por doctora en Querétaro

De acuerdo con la Fiscalía de Querétaro, una mujer identificada como Alicia “N” fue detenida por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas en el estado.

Al respecto, agregaron que la vincularon a proceso y la investigan tras obtener pruebas que indican que presuntamente se hizo pasar por doctora, siendo que los estudios con que contaba eran de enfermería, para realizar un procedimiento quirúrgico, provocando graves afectaciones a la salud de la víctima.

Amputó el dedo de un pie de una paciente y provocó que perdiera su pierna

Según la investigación de las autoridades de Querétaro, en mayo de este 2026, la paciente acudió a un inmueble habilitado como consultorio, ubicado en la colonia Santa María Magdalena, en el municipio de Querétaro, donde la enfermera que se hacía pasar por doctora realizó curaciones en su pie izquierdo.

Tras esto, le dijo que sería necesario amputarle el primer dedo del pie, un procedimiento que llevó a cabo sin estudios preoperatorios, presuntamente sin las condiciones de un quirófano y sin contar con la especialidad médica necesaria para realizar una intervención de esa naturaleza.

“Las investigaciones permitieron establecer que la imputada cuenta con licenciatura en Enfermería, por lo que carecía de las atribuciones profesionales para practicar una amputación, procedimiento que únicamente puede ser realizado por médicos especialistas en las áreas correspondientes”, indica la Fiscalía de Querétaro.

Por la operación que realizó sin conocimientos, el estado de salud de la paciente se agravó y tuvo que ser ingresada a un hospital donde fue necesario realizar la amputación de su pierna izquierda para preservar su vida.

Aseguran medicamentos, expedientes y equipo en supuesto consultorio

Por otra parte, las autoridades de Querétaro informaron que durante cateos en dos inmuebles, uno de ellos el supuesto consultorio, aseguraron medicamentos, expedientes clínicos, documentación, equipo médico y dispositivos electrónicos.

“El 10 de julio de 2026 fueron ejecutadas las diligencias en dos inmuebles ubicados en la capital del estado. En el supuesto consultorio se aseguraron diversos indicios relacionados con los hechos investigados, los cuales serán analizados e incorporados a la carpeta de investigación“, explicaron y agregaron que ese mismo día arrestaron a la acusada.

Por último, señalaron que tras la audiencia inicial y la ampliación del plazo constitucional solicitada por la defensa, el 14 de julio de 2026, el juez de control resolvió vincularla a proceso por ambos delitos, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijando un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

🚨 LA FISCALÍA INFORMA



La #FiscalíaQro realizó nueve cateos simultáneos en distintos puntos de Querétaro como parte de #SinergiaPorQuerétaro, donde cumplimentó cinco órdenes de aprehensión, aseguró un arma de fuego, municiones y otros indicios, en coordinación con autoridades… pic.twitter.com/Z33NHk6x1g — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) July 22, 2026

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