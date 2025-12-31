Descubren petrograbados durante trabajos del Tren México-Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Descubren petrograbados en obras del Tren México-Querétaro. Foto ilustrativa: INAH

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer recientemente que se descubrieron algunos petrograbados, que tendrían miles de años, mientras se llevan a cabo trabajos en el tren que conectará a la Ciudad de México (CDMX) con el estado de Querétaro.

Petrograbados descubiertos en construcción del Tren México-Querétaro

Fue durante su conferencia de prensa de este pasado martes 30 de diciembre de 2025 que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante los trabajos que se realizan para construir el tren que conectará a la Ciudad de México con el estado de Querétaro, se descubrieron algunos petrograbados.

Al respecto, la mandataria dijo que estos diseños rupestres, hechos sobre la superficie de rocas por culturas pasadas, tendrían miles de años de antigüedad.

“Y recientemente, se encontraron unos petrograbados en el recorrido de México a Querétaro, del tren que va a ir de la Ciudad de México a Querétaro”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este hallazgo hecho recientemente.

Foto: Cuartoscuro

Los petrograbados del país

Por otra parte, aunque no dio más detalles de los petrograbados encontrados en las obras del Tren Querétaro, la mandataria sí dijo que en todo el país hay registros parecidos a estos que incluso se realizaron antes de las grandes civilizaciones mesoamericanas, como la olmeca, en los tiempos que se relacionan a la domesticación del maíz.

Y aprovechando el tema, dijo que el trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es muy importante cada vez que se comienza una nueva obra o proyecto, pues esto permite identificar y resguardar posibles restos de antiguas culturas, tal y como pasó con el Tren Maya.

