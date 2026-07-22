Acceso a playas del Parque del Jaguar sigue condicionado por reservaciones

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El Gobierno Federal anunció el acceso gratuito al Parque del Jaguar para los mexicanos, pero visitantes y prestadores de servicios sostienen que en la práctica persisten limitaciones para llegar a las playas. La principal queja es la falta de espacios de estacionamiento dentro del polígono del parque.

Una cámara oculta realizada por UnoTV mostró que las personas que llegan en vehículo son informadas de que necesitan una reservación en un restaurante o beach club para poder ingresar, ya que el parque no cuenta con estacionamiento disponible para los visitantes.

Aunque el acceso al Parque del Jaguar es gratuito para los mexicanos, quienes buscan llegar a las playas en automóvil continúan enfrentando restricciones. De acuerdo con el personal del parque, el ingreso en vehículo requiere contar con una reservación, debido a que no existe un estacionamiento habilitado dentro de las instalaciones.

Durante el recorrido realizado por UnoTV, un trabajador explicó que los únicos lugares con estacionamiento son los restaurantes y beach clubs ubicados al interior del parque. Al preguntar si era posible ingresar únicamente para visitar la playa sin hospedarse, respondió que la reservación está relacionada con el acceso a esos espacios y reconoció que el parque todavía no dispone de estacionamiento propio.

La misma situación se presentó cuando se consultó si era posible entrar solo para recorrer la zona. El personal indicó que no está permitido circular dentro de la reserva natural sin un sitio donde estacionar el vehículo, por lo que los visitantes deben llegar con un lugar previamente asegurado.

Empresarios cuestionan el acceso a playas públicas

Empresarios de Tulum consideran que el problema solo cambió de forma. Afirman que, aunque ya no se cobra una entrada para acceder al Parque del Jaguar, quienes desean disfrutar de las playas terminan realizando un gasto al verse obligados a utilizar los estacionamientos de restaurantes o beach clubs.

Valeria Blanco, empresaria en Tulum, señaló que la falta de estacionamiento dentro del polígono del parque obliga a los visitantes a pagar transporte o consumir en establecimientos privados para poder llegar a playas como Playa Pescadores, pese a tratarse de un espacio público.

“Al final de la historia tenemos playas libres, entre comillas. Si queremos entrar con el camioncito tenemos que estacionarnos en el museo, pagar el camioncito para llegar hasta las playas. ¿Qué sucede? La falta de estacionamiento dentro del polígono del Parque del Jaguar afecta al final de la historia, ya que ahora nuevamente tenemos que ir a los beach clubs. No podemos acceder, por ejemplo, a Playa Pescadores, que es una playa pública, sin una reservación. Eso significa que obligatoriamente tenemos que gastar dinero para poder ir a la playa.” Valeria Blanco, empresaria en Tulum

La falta de infraestructura para estacionamiento mantiene la inconformidad entre visitantes y prestadores de servicios, quienes sostienen que el acceso gratuito a las playas sigue siendo limitado para quienes llegan en vehículo particular.

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