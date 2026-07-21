¿Por qué cobraban por entrar al Parque del Jaguar, en Tulum?

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció cambios en el acceso al Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, con los que la entrada al parque será gratuita para visitantes nacionales y se reducirán las tarifas para ingresar a la Zona Arqueológica de Tulum y al Área Natural Protegida.

La medida responde a las dudas sobre por qué se cobraba el acceso cuando las playas en México son de libre acceso. De acuerdo con el Gobierno federal, el cobro no era por ingresar a las playas, sino por el acceso a un complejo que integra infraestructura turística, un área natural protegida y la zona arqueológica.

¿Por qué se cobraba el acceso al Parque del Jaguar?

El Parque del Jaguar fue inaugurado el 4 de diciembre de 2024 y es administrado por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM).

El proyecto abarca alrededor de 2 mil 913 hectáreas e incluye:

Parque Nacional Tulum

Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar

Zona Arqueológica de Tulum

Museo de la Costa Oriental del INAH

Senderos, miradores e infraestructura turística

Las autoridades explicaron que el cobro correspondía a derechos federales y cuotas de recuperación para el mantenimiento de la infraestructura, además del acceso a la zona arqueológica y al área natural protegida.

Mientras se implementaba un mecanismo de cobro unificado entre GAFSACOMM, INAH y Conanp, los visitantes debían realizar pagos por separado.

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¿Qué cambia con el Plan Tulum Renace?

Con la publicación del Plan Tulum Renace en el Diario Oficial de la Federación, el acceso al parque cambia.

Entre las principales medidas destacan:

Entrada gratuita al Parque del Jaguar para visitantes nacionales.

para visitantes nacionales. El acceso a las playas será totalmente gratuito .

. El transporte eléctrico dentro del parque tendrá un costo de 20 pesos para quien decida utilizarlo.

para quien decida utilizarlo. El acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida costará 80 pesos para visitantes nacionales.

y al costará para visitantes nacionales. Los visitantes extranjeros pagarán 265 pesos por el recorrido completo.

La presidenta explicó que cualquier persona podrá ingresar al parque y disfrutar de sus instalaciones sin costo, pagando únicamente si desea utilizar el transporte eléctrico o acceder a la zona arqueológica y al área natural protegida.

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