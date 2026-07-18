Habilitan acceso gratuito a las playas del Parque del Jaguar en Tulum

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Foto: Cuartoscuro

Los viajeros y turistas nacionales e internacionales ya pueden ingresar de forma gratuita a las playas ubicadas dentro del Parque del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). La medida busca garantizar el acceso público a estos espacios y reforzar un modelo de turismo incluyente y sostenible.

La apertura fue encabezada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; y el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo. Las autoridades señalaron que el acceso a las playas es un derecho para habitantes y visitantes.

Entrada gratuita a playas de Tulum para turistas nacionales e internacionales

La Sectur informó que fueron habilitados dos accesos públicos al Parque del Jaguar, por donde podrán ingresar los 365 días del año residentes de Quintana Roo, turistas nacionales y visitantes extranjeros.

Dentro del parque existen cuatro playas públicas disponibles para el disfrute de los visitantes. Al tratarse de un Área Natural Protegida, las autoridades recordaron que quienes acudan deberán respetar los lineamientos establecidos para su conservación.

Parque del Jaguar busca impulsar un turismo sostenible

La dependencia federal destacó que el Parque del Jaguar es uno de los principales espacios naturales del Caribe mexicano, con una importante diversidad de flora y fauna, además de especies que requieren protección.

Como parte de las acciones para mejorar la experiencia de los visitantes, también se instalaron puntos de información, señalética turística y un código QR en la taquilla para identificar a los prestadores oficiales de servicios turísticos y brindar mayor seguridad a quienes visiten el destino.

Autoridades destacan acceso libre a las playas

Durante la apertura, Josefina Rodríguez afirmó que la habilitación de estos accesos responde al compromiso del Gobierno de México de que todas las personas puedan disfrutar de las playas del país.

Las autoridades señalaron que esta acción busca beneficiar tanto a la población local como a los visitantes nacionales e internacionales, al facilitar el acceso a uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.

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