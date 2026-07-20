Hotel “Quinto Sole” de Mahahual cierra sus puertas por sargazo

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Tras poco más de 15 años de servicio, el hotel “Quinto Sole” de Mahahual, Quintana Roo, cerró sus puertas.



El anuncio se hizo oficial en sus redes sociales; el motivo: el sargazo.



En los últimos meses, el sargazo ha llegado en concentraciones masivas a las costas de Quintana Roo, donde personal de la Marina y de los municipios, han recolectado más de 83 mil toneladas de la macroalga.



Además del sargazo, prestadores de servicios turísticos señalan otras factores que ocasionan el cierre de negocios.

Hotel “Quinto Sole” de MahahualFoto: Fátima Vázquez

“Ayer me enteré que cerró el Quinto Sole, yo creo que para los hoteles es más difícil sobrevivir que para los restaurantes, porque el turismo que viene aquí e Mahahual es de cruceros, entonces, no hay tanto turista que pernocte aquí”, declaró Andrés Montoya, prestador de servicios turísticos.



Vendedores de artesanías reconocen que la presencia excesiva de sargazo en las playas reduce hasta en un 50% sus ganancias.



“En sí es el sargazo, pues es la temporada de sargazo está muy feo, afecta a la gente, no le gusta el olor”. Ángel Orlando, vendedor de artesanías



Los visitantes de Mahahual consideran que el sargazo es una plaga que complica los viajes de los turistas, aunque el problema no es exclusivo del caribe mexicano



“Creo que es una plaga, porque no sé si tiene que ver con el ambiente, porque eso pasa en Puerto Rico, pasa en América latina, todo américa, desde Cuba hasta República Dominicana, Miami, es una dificultad para nosotros. Lo que queremos es disfrutar de la playa”, dijo Marco Coronado, turista

El problema es que para los turistas el sargazo es incómodo al intentar disfrutar de las playas paradisiacas de la Costa Maya.



“El sargazo, la planta raspa, pica, el mal olor, pero si hubieran hecho el país para que prepararan, para el ganado es muy bueno, reciclarlo como materia prima, como alimento para los animales, para el ganado, deben trabajar con eso el gobierno”, señaló Joelia Rolo, turista.



Otros visitantes consideran que los empresarios hoteleros deberían sumar ideas y mano de obra para controlar el sargazo, en lugar de ceder a los problemas que acarrea el sargazo.

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