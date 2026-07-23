Aunque el acceso es gratuito, estacionarse en las playas del Parque del Jaguar sí cuesta y se necesita reservación

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El acceso gratuito al Parque del Jaguar para los mexicanos no significa que haya acceso sin pago a las playas dentro de la reserva ecológica ubicada en Tulum.

Un recorrido realizado por Uno TV evidenció que quienes desean ingresar con su vehículo deben contar con una reservación obligatoria en un hotel o club de playa, donde la oferta principal es el consumo en restaurante o la compra del llamado “Day Pass”.

Piden reservación obligatoria en un hotel para estacionarse en la Playa del Jaguar

“El tema es que no tenemos estacionamiento público, aún no se construye. Puede dejar su coche afuera e ingresar caminando o puede pagar los 20 pesos del transporte y sería todo. Si quiere ingresar su vehículo al Área Natural Protegida, necesita tener una reservación”, reveló una conversación grabada con una cámara oculta por Uno TV

“La reservación tiene que ser en línea. La única que está asistiendo aquí a los visitantes es la de Playa Paraíso; ella le puede confirmar si tiene espacio, le da una reserva y después solamente paga la de la CONANP. Si es mexicano, son 30 pesos; si es tulumense, es gratis”.

Al contactar a uno de los establecimientos que ofrece las reservaciones, el personal confirmó que el acceso con vehículo está ligado al uso de sus instalaciones.

Aunque aseguran que no hay un consumo mínimo obligatorio, sí se deben consumir los productos del restaurante o adquirir un Day Pass, cuyo costo es de 500 pesos.

“La reserva es gratis. Ya cuando lleguen al lugar ustedes nada más hacen un consumo. Para clientes y huéspedes el estacionamiento está incluido; entonces sólo estacionan y les da la opción de consumir en las mesitas. No tiene costo, sólo es el consumo o, si gustan, adquirir un Day Pass de 500 pesos, que incluye camastros, sombrillas, acceso a la alberca del hotel y pueden entrar y salir. Si deciden no tomar el Day Pass, sólo pueden utilizar las mesitas del restaurante.”

Esto cuesta ingresar a la Playa del Jaguar con un vehículo

Durante el recorrido, se optó por la alternativa más económica para llegar a alguna de las playas públicas.

El ingreso al parque en vehículo tuvo un costo de 60 pesos, además de un consumo de 265 pesos en el establecimiento que otorgó la reservación. Pese a que el destino final era una playa pública, el costo fue de 325 pesos.

Sargazo sigue siendo un problema en las playas de Tulum

Una vez dentro, el personal del establecimiento reconoció que el sargazo sigue presente en las playas, aunque las condiciones varían día con día.

Actualmente, el acceso al Parque del Jaguar es gratuito para mexicanos únicamente los días domingo.

De lunes a sábado, la tarifa es de 80 pesos para nacionales y 265 pesos para visitantes extranjeros, mientras que los habitantes de Tulum pueden ingresar sin costo acreditando su residencia.

Sin embargo, para quienes buscan llegar en automóvil hasta las playas, la falta de estacionamiento público dentro del polígono obliga a gestionar una reservación con los establecimientos del interior que son hoteles o clubes de playa.

En la práctica representa un gasto real para acceder a la zona costera del Parque de Jaguar.

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