Cae banda de menores que vendía drogas en secundaria de Cancún

| 11:58 | J.L. Márquez | Uno TV
Secundaria Cancún
Detenidos por vender droga en secundaria de Cancún. Foto: SSC Quintana Roo

Cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron detenidas por vender droga a estudiantes de una secundaria de Cancún, Quintana Roo. La detención fue posible gracias a la denuncia de una alumna ante las autoridades del estado.

Detienen a cuatro menores de edad que vendían droga en las inmediaciones de una secundaria

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que, durante la visita del programa “Prevención a través de la educación” en una secundaria de Cancún, una alumna se acercó a los elementos de la Fiscalía para denunciar que sus excompañeros se dedicaban a la venta de droga en las inmediaciones del plantel.

Las autoridades locales abrieron una carpeta de investigación e iniciaron las indagatorias pertinentes. En un parque ubicado en la Supermanzana 227, que colinda con la escuela, detuvieron a cinco jóvenes en posesión de 650 bolsas de marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Johan Francisco “N”, de 19 años, y cuatro menores de edad de entre 15 y 17 años de edad. Las primeras indagatorias señalan que los narcomenudistas realizaban la venta de droga a través de una barda perimetral que divide la secundaria del parque mencionado.

El adulto fue vinculado a proceso, mientras que los menores quedaron a disposición del juez de control de adolescentes para determinar su situación jurídica. 

