Inicia inscripción al programa “Comemos Todas y Todos” en Quintana Roo; ve fechas y requisitos

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que el día de hoy se realiza el registro para que las personas puedan inscribirse al programa “Comemos Todas y Todos”, el cual ofrece apoyo económico y la entrega de despensas para ayudar a la economía familiar.

Inicia registro del programa “Comemos Todas y Todos”

Este viernes 6 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas se realizará  la inscripción al programa “Comemos Todas y Todos”. Los interesados en sumarse deben acudir a cualquiera de los módulos instalados en los 11 municipios de Quintana Roo, o si lo prefieren, pueden hacer el trámite en línea, ingresando a la página de la Secretaría de Bienestar: sebien.qroo.gob.mx

Requisitos para inscribirse al programa “Comemos Todas y Todos”

  • INE vigente de Quintana Roo
  • CURP (en caso de no contar con INE)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)
  • CUIS debidamente requisitado (anexo y)Formato de solicitud de inscripción al programa (anexo I)

Los anexos se pueden descargar en la página web: https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/ 

También anuncian fechas para la actualización de datos

Mara Lezama también anunció que las personas inscritas en el programa deben actualizar sus datos a partir del 9 de marzo y hasta el 18 del mismo mes. La actualización se realiza en línea, en la página https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/  y no tiene ningún costo.

¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?

Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:

  • Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega
  • Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.

