Inicia inscripción al programa “Comemos Todas y Todos” en Quintana Roo; ve fechas y requisitos
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que el día de hoy se realiza el registro para que las personas puedan inscribirse al programa “Comemos Todas y Todos”, el cual ofrece apoyo económico y la entrega de despensas para ayudar a la economía familiar.
Inicia registro del programa “Comemos Todas y Todos”
Este viernes 6 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas se realizará la inscripción al programa “Comemos Todas y Todos”. Los interesados en sumarse deben acudir a cualquiera de los módulos instalados en los 11 municipios de Quintana Roo, o si lo prefieren, pueden hacer el trámite en línea, ingresando a la página de la Secretaría de Bienestar: sebien.qroo.gob.mx.
Requisitos para inscribirse al programa “Comemos Todas y Todos”
- INE vigente de Quintana Roo
- CURP (en caso de no contar con INE)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)
- CUIS debidamente requisitado (anexo y)Formato de solicitud de inscripción al programa (anexo I)
Los anexos se pueden descargar en la página web: https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/
También anuncian fechas para la actualización de datos
Mara Lezama también anunció que las personas inscritas en el programa deben actualizar sus datos a partir del 9 de marzo y hasta el 18 del mismo mes. La actualización se realiza en línea, en la página https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/ y no tiene ningún costo.
¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?
Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:
- Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega
- Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.