Inicia inscripción al programa “Comemos Todas y Todos” en Quintana Roo; ve fechas y requisitos

Programa “Comemos Todas y Todos” en Quintana Roo. Foto: X @MaraLezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que el día de hoy se realiza el registro para que las personas puedan inscribirse al programa “Comemos Todas y Todos”, el cual ofrece apoyo económico y la entrega de despensas para ayudar a la economía familiar.

Inicia registro del programa “Comemos Todas y Todos”

Este viernes 6 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas se realizará la inscripción al programa “Comemos Todas y Todos”. Los interesados en sumarse deben acudir a cualquiera de los módulos instalados en los 11 municipios de Quintana Roo, o si lo prefieren, pueden hacer el trámite en línea, ingresando a la página de la Secretaría de Bienestar: sebien.qroo.gob.mx.

Requisitos para inscribirse al programa “Comemos Todas y Todos”

INE vigente de Quintana Roo

vigente de Quintana Roo CURP (en caso de no contar con INE)

(en caso de no contar con INE) Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses de antigüedad)

(no mayor a 3 meses de antigüedad) CUIS debidamente requisitado (anexo y)Formato de solicitud de inscripción al programa (anexo I)

Los anexos se pueden descargar en la página web: https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/

También anuncian fechas para la actualización de datos

Mara Lezama también anunció que las personas inscritas en el programa deben actualizar sus datos a partir del 9 de marzo y hasta el 18 del mismo mes. La actualización se realiza en línea, en la página https://sebien.qroo.gob.mx/comemostodasytodos/ y no tiene ningún costo.

¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?

Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:

Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega

un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega Apoyo económico: la gobernadora anunció que este año el depósito bimestral aumentará de mil 420 pesos a mil 490 pesos; esta cantidad se entrega mediante una tarjeta electrónica.

