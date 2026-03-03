Rescatan en Quintana Roo a 29 mujeres víctimas de trata y a un menor

GENERANDO AUDIO...

Operativo para rescatar a víctimas de trata. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo realizó un par de cateos en bares ubicados en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, en los que se rescataron a 29 mujeres víctimas de trata, además de un menor a quien explotaban laboralmente.

Rescatan a 23 víctimas de trata en dos operativos realizados en Quintana Roo

El primer operativo se realizó en un establecimiento localizado sobre la avenida Rancho Viejo, en la Supermanzana 244 del municipio de Benito Juárez. Los agentes resguardaron a 6 mujeres: 5 mexicanas y 1 una cubana; todas ellas ofrecían servicios sexuales a los clientes.

En este sitió también rescataron a un adolescente varón, probable víctima de explotación laboral.

La Fiscalía también realizó un cateo en un bar de Playa del Carmen, en la avenida 125 Sur, esquina con calle 17 Sur B. En este lugar encontraron a 23 mujeres víctimas de trata: 18 mexicanas y 5 extranjeras. Se sabe que las cinco extranjeras eran de las siguientes nacionalidades: dos cubanas, una hondureña, una peruana y una nicaragüense.

Ambos inmuebles quedaron bajo el resguardo de la Fiscalía y se colocaron los sellos de aseguramiento. En ambos cateos no hubo personas detenidas.

