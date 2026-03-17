Caen cuatro integrantes del CJNG durante operativo en Quintana Roo

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Detuvieron a cuatro integrantes dle CJNG. Foto: FGE Quintana Roo

Detuvieron a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo en Tulum, Quintana Roo, en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal.

Detienen a cuatro integrantes del CJNG durante operativo en Tulum, Quintana Roo

Elementos de seguridad realizaban operaciones de vigilancia en la colonia La Veleta, en Tulum, cuando detectaron a varios individuos en posesión de lo que parecía ser sustancias ilícitas y armas de fuego. Tras la revisión de las autoridades, fueron aprehendidas tres personas: Mario “N”, Ángel Francisco “N” y José Lorenzo “N”.

Un cuarto sujeto, Donovan Miguel “N”, llevaba una pistola 9 mm e intentó agredir a los policías, por lo que fue neutralizado “mediante el uso legítimo de la fuerza”. El individuo terminó lesionado de un hombro y recibió atención médica.

En el lugar se aseguraron diversas dosis de hierba verde seca con características similares a la marihuana y de una sustancia sólida similar al cristal, así como un arma de fuego, equipo táctico y radios de comunicación.

Las primeras indagatorias mencionan que los cuatro detenidos son miembros del CJNG, uno de los grupos delictivos generadores de violencia en Quintana Roo, además de dedicarse al narcomenudeo en la región.

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