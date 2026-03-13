Arrestan a maestro de secundaria por darle gomitas con presunta droga a sus alumnas, en Quintana Roo

GENERANDO AUDIO...

Maestro detenido en Playa del Carmen, Foto: Fiscalía de Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detuvo a un maestro de secundaria por, presuntamente, darle dulces con droga a tres alumnas, en el municipio de Playa del Carmen. Las autoridades lo acusan del delito de corrupción de menores.

Detienen a maestro en Playa del Carmen señalado de drogar a tres alumnas

Medios locales informan que el día de ayer, tres alumnas de la secundaria Luz María Zaleta No. 36, en Playa del Carmen, presentaron síntomas de intoxicación, por lo que se alertó a los servicios de emergencia y a los padres de familia.

Al llegar al plantel escolar, los padres de familia exigieron saber qué pasaba. Las estudiantes mencionaron que uno de sus maestros, Rubén “N”, les dio unas gomitas y posteriormente comenzaron a sentirse mareadas.

Los reportes mencionan que las jóvenes fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. Se desconoce cuál es el estado de salud de las alumnas.

Por su parte, la Fiscalía menciona que tras recibir el reporte de tres menores intoxicadas, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se detuvo al profesor señalado por los estudiantes.

“La Fiscalía General del Estado reafirma que actuará con firmeza y sin tolerancia ante cualquier conducta que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes. En este caso se aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables“, publicó la FGE en un comunicado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.