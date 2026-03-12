Sargazo llega antes a Quintana Roo; activan acciones para controlarlo rumbo a Semana Santa

GENERANDO AUDIO...

Sectur confirmó que el sargazo llegó a Quintana Roo. Foto: Uno TV | Cuartoscuro

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, confirmó que el sargazo llegó más temprano de lo previsto a las playas del Caribe mexicano, frente a Quintana Roo, pero aseguró que ya se realizan acciones para contenerlo antes de la temporada vacacional de Semana Santa.

La funcionaria explicó que este fenómeno natural no puede evitarse, pero sí se trabaja para reducir su impacto en los destinos turísticos.

Sargazo en Quintana Roo: reportan “semáforo verde” en playas

De acuerdo con la titular de Sectur, el monitoreo del fenómeno indica que las playas se encuentran en “semáforo verde”, lo que significa que el nivel de sargazo permite que los turistas disfruten del mar sin mayores afectaciones.

“Sí llegó más temprano el sargazo, es un fenómeno natural que nadie puede controlar, pero sí podemos controlar la respuesta”, explicó Rodríguez durante su participación en un evento realizado en Morelos.

La funcionaria detalló que gracias a la recolección y a las barreras instaladas por hoteles y autoridades, actualmente la presencia de la macroalga no impide nadar ni realizar actividades turísticas en las playas.

Preparan playas para Semana Santa

El anuncio ocurre a pocas semanas del inicio de las vacaciones de Semana Santa, una de las temporadas con mayor llegada de visitantes nacionales e internacionales al Caribe mexicano.

Por ello, autoridades federales y el sector turístico mantienen trabajos permanentes para evitar que el sargazo se acumule en la franja costera.

Entre las acciones destacan:

Instalación de barreras antisargazo en el mar

Recolección diaria de la macroalga en playas

de la macroalga en playas Monitoreo del fenómeno a través de un Observatorio especializado

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es una macroalga marina de color café o marrón que flota en el océano. A diferencia de otras algas, no crece pegada al fondo del mar, sino que flota en grandes manchas sobre la superficie y se mueve con las corrientes marinas.

El sargazo no es tóxico ni peligroso para las personas. Sin embargo, cuando se acumula mucho puede causar algunos problemas:

Produce mal olor al descomponerse

Puede dificultar nadar

Afecta la imagen de las playas turísticas

