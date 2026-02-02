Cubanos deportados a México: en un limbo legal y laboral

GENERANDO AUDIO...

Decenas de cubanos deportados a Cancún, Quintana Roo, enfrentan un limbo legal y laboral tras ser enviados desde Estados Unidos a México entre 2025 y 2026. Sin documentos de identidad vigentes ni permisos de trabajo, muchos sobreviven en la economía informal, con ingresos bajos y sin acceso a servicios básicos, según testimonios y activistas locales.

Los migrantes llegan sin redes de apoyo, dinero o vivienda. En varios casos reciben constancias temporales de estancia que vencen en pocos días, lo que los deja en situación irregular casi inmediata.

Cristina Méndez, migrante cubana, explicó su situación tras ser deportada. “Ahorita no tengo papeles… estoy esperando que me llamen para ir a recoger el pasaporte, pero para residencia no sé si pueda obtener una residencia”, dijo. También señaló que no puede trabajar de forma legal ni pagar renta con estabilidad.

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos provocó el aumento de deportaciones de cubanos hacia México. Varios no pueden regresar a la isla y quedan varados en ciudades turísticas como Cancún.

Falta de documentos abre puerta a abusos laborales

La abogada y activista Marilyn Torres advirtió que la falta de papeles facilita la explotación. “Al llegar el migrante y no tener la documentación… se aprovechan otras personas de pagarles poco”, señaló.

Entre los cubanos deportados a México hay profesionistas y técnicos que no pueden revalidar estudios ni comprobar su estatus. Por eso aceptan trabajos de limpieza, construcción o comercio informal.

Raúl Hernández, migrante y creador de contenido, explicó: “Uno tiene que venir aquí y tiene que empezar de cero”.

Quintana Roo no tiene refugios suficientes

Organizaciones civiles señalan que Quintana Roo no cuenta con refugios especializados para atender a esta población.

“No tenemos una estancia temporal para poder la ayuda al migrante”, afirmó Torres.

Las personas deportadas continúan gestionando trámites migratorios mientras buscan opciones para regularizar su situación.

