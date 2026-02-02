GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 2 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

“Él tomó la decisión”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado fue una decisión personal del legislador tabasqueño.

Va por la ONU

La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU fue oficialmente inscrita por Chile, con el respaldo de México y Brasil, informó el presidente Gabriel Boric.

11 años después

Después de 11 años de desarrollo, pruebas y ajustes, el Tren Interurbano México–Toluca alcanzará este lunes uno de sus hitos más importantes: completar su recorrido hasta la estación Observatorio en la Ciudad de México.

Amanece con bloqueo

Este lunes se registra un bloqueo en la Autopista del Sol, a la altura del entronque a Tierra Colorada, por pobladores de más de 40 comunidades del municipio de Juan R. Escudero.

“¡Fuera ICE!”

“¡Fuera ICE!”, dijo Bad Bunny, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, luego de ganar un Grammy en la categoría de Mejor Música Urbana por álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

