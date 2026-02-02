Vuelve el antinorteamericanismo y México revive debates “de hace 50 años”

GENERANDO AUDIO...

Las tensiones y vaivenes del presidente Donald Trump —ataques, provocaciones y decisiones como imponer aranceles y luego retirarlos— han reactivado en México debates de hace “40 o 50 años”, advirtió el analista Luis Rubio. En su colaboración para Unotv.com, señaló que han vuelto discusiones sobre si México debe “irse con China”, “con Europa”, actuar “por su propia cuenta”, asociarse a América Latina, apostar por la autosuficiencia o impulsar una política industrial, mientras la “soberanía” se repite como vocablo constante.

Rubio alertó que detrás de esas conversaciones hay dos conceptos “profundamente preocupantes”: el antinorteamericanismo —visible, dijo, en redes sociales y en esferas intelectuales y políticas— y una idea de soberanía como si fuera posible “echarse para atrás en la historia”, en una era donde la comunicación y la información son ubicuas. Recordó que el Tratado de Libre Comercio negociado a finales de los 80 e inicios de los 90, y en operación desde 1994, logró enfocar a México “hacia el exterior y hacia el futuro”, en lugar de una mirada tradicional “al ombligo”.

De cara al inicio de la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, Rubio planteó el riesgo de que no se consume una negociación y de que el país termine “año con año” sin un acuerdo formal, aun cuando —subrayó— no se requeriría un cambio, sino una ratificación.

