Descuentos de hasta el 15% en el pago del predial en Cancún

Pago del predial en Cancún. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Ayuntamiento de Benito Juárez, en Quintana Roo, anunció el programa de descuentos escalonados en el pago del predial. Los contribuyentes de Cancún que paguen durante los primeros días de enero recibirán un beneficio mayor.

Descuentos en el pago del predial en Cancún

De acuerdo con el programa “Predial anticipado, descuento garantizado”, del 7 al 21 de enero se ofrecerá un 15% de descuento a los habitantes de Cancún, mientras que del 22 de enero al 15 de febrero será del 10%; finalmente, las personas que paguen del 16 de febrero al 15 de marzo recibirán un 5% de descuento.



Además de las ofertas ya mencionadas, a los adultos mayores inscritos en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se les dará un 50% de descuento durante todo 2026.

También hay descuento en el predial en Othón P. Blanco

No solo en Cancún hay promociones en el pago de predial. El municipio de Othón P. Blanco, donde se ubica la capital de Quintana Roo, también ofrece un 15% de descuento, pero la oferta será válida hasta el 31 de enero.

Otros descuentos en Othón P. Blanco son:

75% de descuento en recargo sobre adeudos de años anteriores del impuesto predial: del 1 al 31 de enero

en recargo sobre adeudos de años anteriores del impuesto predial: del 1 al 31 de enero 50% de subsidio para afiliados al Insen o Inapam, jubilados, pensionados y personas con discapacidad: del 1 de enero al 31 de marzo

para afiliados al Insen o Inapam, jubilados, pensionados y personas con discapacidad: del 1 de enero al 31 de marzo 50% de subsidio a trabajadores del ayuntamiento: del 1 de enero al 31 de marzo

