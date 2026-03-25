Encuentran a 20 menores con reporte de desaparición en Quintana Roo

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Desaparecidos en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El gabinete de Seguridad informó que fueron localizadas las 20 menores de edad reportadas como desaparecidas en Cancún. Este caso saltó a la agenda nacional después de que la activista Perla Xóchitl López Caporal denunciará la desaparición de una veintena de jovencitas en la misma semana.

Las 20 menores reportadas como desaparecidas en Cancún ya fueron localizadas

Hace un par de semanas, el colectivo Madres en Resistencia contra un Estado Fallido denunció el aumento en las desapariciones de menores de edad en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con el testimonio de Perla Xóchitl López Caporal, lideresa del colectivo, en el lapso de una semana desaparecieron 20 jovencitas, de entre 14 y 16 años. La activista añadió que el problema de la trata de personas ha empeorado en el estado de Quintana Roo

El caso llegó hasta la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum. El martes, la mandataria evadió la pregunta de las desaparecidas en Cancún, comentando brevemente que tenía conocimiento del asunto, pero era responsabilidad del gabinete de Seguridad informar al respecto.

Horas más tarde, éste publicó un comunicado para informar que todas las menores reportadas como desaparecidas en Cancún, entre el 6 y el 13 de marzo, se encuentran en sus hogares. De acuerdo con las autoridades, en ninguno de los 20 casos se cometió un delito.

“Las 20 solicitudes de Alerta Amber fueron atendidas conforme a los protocolos de búsqueda inmediata, lo que permitió su ubicación en corto tiempo”, publicaron las autoridades federales.

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