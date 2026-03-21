Maestro en Cancún es investigado por presunta relación con alumna de 14 años

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Investigación a maestro por relación con alumna de 14 años. Foto: Uno TV

Una denuncia en una secundaria de Cancún, Quintana Roo, desató una investigación luego de que un maestro de matemáticas fue señalado por presuntamente mantener una relación con una alumna de 14 años. El caso salió a la luz tras la revisión del celular de la menor por parte de su madre.

El hecho ocurrió en la secundaria “Javier Rojo Gómez”, donde la situación escaló cuando la madre acudió al plantel y posteriormente llamó al 911 ante la falta de respuestas por parte de las autoridades escolares.

Docente habría hecho depósitos de dinero a la menor

De acuerdo con los reportes, tras la intervención de autoridades, elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) acudieron al plantel y resguardaron a la menor.

Durante las primeras indagatorias, la joven habría revelado presuntos depósitos de dinero, visitas del docente a su domicilio y un supuesto trato preferencial dentro de la escuela.

Uno de los momentos clave ocurrió cuando el maestro, identificado como Miguel Joaquín F.F., de 48 años, presuntamente retiró el celular a la alumna con la intención de eliminar evidencia, lo que generó mayor alerta en el caso.

Padres acusan encubrimiento y falta de protocolos

Padres de familia señalaron que el caso ya era conocido dentro del entorno escolar y acusaron posible encubrimiento por parte de directivos. Aseguraron que no se activaron protocolos tras una denuncia interna.

También indicaron que el docente no fue detenido, ya que habría sido resguardado por el área jurídica de la Secretaría de Educación. El hecho generó inconformidad entre la comunidad escolar.

Autoridades confirmaron que ya existe una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, que dará seguimiento a los hechos para determinar responsabilidades.

El caso continúa en proceso mientras padres de familia exigen claridad y acciones por parte de las autoridades educativas y de justicia.

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