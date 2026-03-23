Problemática del sargazo en Quintana Roo ha empeorado en los últimos 7 años

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Sargazo en playas de Quintana Roo. Foto: Fátima Vázquez

Luego de una tregua de tres a cuatro días con playas limpias por el paso del último frente frío, el sargazo volvió a aparecer en la Riviera Maya, con presencia en puntos de Quintana Roo como Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos.

Sargazo regresa a las costas de Quintana Roo

Aunque las condiciones recientes habían favorecido costas limpias, el recale del alga continúa presentándose de manera atípica y cada vez más frecuente, fuera de lo que durante años fue su temporada habitual.



Personal de la Zona Federal Marítimo-Terrestre afirman que en los últimos siete años se ha registrado un incremento constante en la presencia del sargazo, así como cambios en los periodos en los que arriba a las costas, cuando anteriormente se concentraba principalmente entre septiembre y octubre.



“El sargazo está en todos lados. En los últimos 7 años, hemos visto que ha habido un aumento en el sargazo. Sabemos que son consecuencias de muchas acciones, del cambio climático. Entonces todo afecta, nuestras acciones afectan al mar“, comentó el subdirector de Zofemat en Tulum.

Turistas en Quintana Roo consideran que la situación actual del sargazo no es normal

Visitantes también coinciden en que lo que ocurre actualmente ya no corresponde a lo que antes se consideraba normal en estas fechas.



“El sargazo afecta al mar, al océano, y es malo. Mucho no es bueno. En septiembre y octubre hay mucho aquí, pero lo que estamos viendo hoy no es normal”, dijo Hedder Kalena, colaboradora en Mexidrive.

El impacto se refleja en la actividad turística en toda la Riviera Maya, donde las condiciones del mar influyen directamente en la decisión de los visitantes.



“El mar está ‘chocolatado’, está todo feo, y eso no deja que se quede la gente, el turista aquí. Estamos viendo que se van a las lagunas, a los cenotes, buscan partes limpias”, explicó Enrique Ventura, touroperador.

Gobierno del estado interviene para solucionar problemática

Ante este panorama, autoridades estatales mantienen e intensifican las acciones de contención y recolección, en coordinación con el sector hotelero.

“Hemos recolectado, al día de hoy, 12 mil, 13 mil toneladas de sargazo. Tuvimos barreras el año pasado de 9 mil metros, hoy vamos por más, por 15 mil. Ya están puestas 7 mil 200 metros de barreras, y estamos trabajando también con los empresarios hoteleros para que se pongan antes. Esta semana llegarán 5 mil metros más de los que compramos, que se suman a las sargaceras, que también es importante”, expresó Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Así, el arribo de sargazo se mantiene como un fenómeno constante en la Riviera Maya, con comportamientos atípicos que desde hace años que han modificado su temporalidad y obligan a mantener acciones permanentes para su atención.

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