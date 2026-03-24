Regidor de Playa del Carmen denuncia ser víctima de extorsión; le exigen 200 mil pesos

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Regidor de Playa del Carmen denuncia extorsión. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Fernando Muñoz Calero, regidor de Playa del Carmen, en Quintana Roo, denunció públicamente que es víctima de extorsión por parte de un artesano local, quien le ha exigido 200 mil pesos. De acuerdo con la versión del artesano, el funcionario le debe dinero de unas obras que le vendió.

Regidor de Playa del Carmen asegura ser víctima de extorsión por parte de un artesano

Muñoz Calero explica que el artesano, de nombre Marco Antonio, se acercó a él para pedirle dinero porque había empeñado sus herramientas de trabajo y estaba por vencer el plazo para recuperarlas. El regidor decidió comprarle algunas de sus obras para ayudarlo.

Pasado un tiempo, Marco Antonio se acercó nuevamente al funcionario y le regaló algunas piezas, como agradecimiento por haberlo ayudado. Posteriormente, para sorpresa de Fernando Muñoz, el artesano le reclamó el pago de los “regalos”, como si se tratara de un adeudo.

La situación ha escalado y el regidor de Playa del Carmen ha recibido mensajes amenazantes por parte del artista, además de exigirle el pago de 200 mil pesos. Por esta situación, Muñoz publicó un comunicado para aclarar lo ocurrido.

El comunicado menciona que no se trata de un caso aislado. Medios locales reportaron, en marzo de 2023, que Marco Antonio también denunció a Mario Delgado, actual titular de la SEP, por el adeudo de unas piezas. La resolución de este problema, si la hubo, no se dio a conocer al público.

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