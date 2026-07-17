Homicidios dolosos en Quintana Roo bajan 85% de 2024 a 2026, reporta Sheinbaum

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Tulum suma 2 meses sin homicidios dolosos. Foto: Gobierno de México/Cuartoscuro

Los homicidios dolosos en Quintana Roo registraron una reducción de 85% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, de acuerdo con cifras presentadas este viernes por el Gobierno federal durante la conferencia matutina.

Según los datos oficiales, el promedio diario pasó de dos homicidios en septiembre de 2024 a 0.3 casos en junio de 2026. Además, junio de este año fue el mes con la incidencia más baja para ese periodo desde que existen registros comparables.

Junio de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios en años

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que, al comparar el promedio diario de junio de cada año, los homicidios dolosos disminuyeron 57% entre junio de 2025 y junio de 2026.

También señaló que, al revisar únicamente el primer semestre de cada año, el promedio diario pasó de un homicidio entre enero y junio de 2025 a 0.4 en el mismo periodo de 2026, lo que representa una reducción de 60%.

De acuerdo con las cifras presentadas, éste es el semestre con menor incidencia desde 2017.

Tulum acumula dos meses sin homicidios dolosos

En el caso de Tulum, las autoridades reportaron una reducción de 100% en este delito al comparar septiembre de 2024 con junio de 2026.

Mientras que en septiembre de 2024 el municipio registraba un promedio diario de 0.27 homicidios, en junio de este año el indicador fue de cero.

Además, las autoridades señalaron que el municipio suma dos meses consecutivos sin registrar homicidios dolosos.

Por otra parte, los delitos de alto impacto en Quintana Roo también mostraron una disminución de 15% entre 2025 y 2026, con cifras preliminares al cierre de junio.

Más de 3 mil detenidos y 6 mil 600 kilos de droga asegurados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas 3 mil 800 personas por delitos de alto impacto en Quintana Roo.

Durante ese periodo también se aseguraron:

760 armas de fuego

Más de 28 mil cartuchos

Mil 300 cargadores

6 mil 600 kilos de droga

Además, las autoridades reportaron el desmantelamiento de un laboratorio clandestino y un área utilizada para la elaboración de metanfetamina.

Sólo entre enero y junio de 2026, en 25 operativos relevantes, fueron detenidas 63 personas y se aseguraron 60 armas de fuego, 2 mil 400 cartuchos, 133 cargadores, 78 kilos de cocaína, 107 kilos de otras drogas y 3 mil 700 dosis de distintos narcóticos.