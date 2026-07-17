¡Playas gratis no bastan! Tulum sigue atrapado entre abusos, taxis caros, falta de empleo y mala imagen

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Caída de turismo en Tulum. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de permitir el acceso gratuito de los mexicanos al Parque del Jaguar y a las playas de Tulum pone fin a una de las mayores inconformidades que existían desde la creación de este espacio natural.

Sin embargo, para quienes viven y trabajan en este destino turístico, recuperar las playas es apenas el primer paso de una larga lista de problemas que siguen alejando a visitantes y golpeando la economía local.

Playas gratuitas no solucionan todos los problemas de Tulum

Las denuncias por presuntas extorsiones policiacas a visitantes, sumadas a las constantes quejas por las elevadas tarifas del servicio de taxis, han colocado a Tulum en el centro de la conversación nacional durante los últimos años.

“Pues es una buena acción por el momento, pero realmente va a tardar un poco para que nos recuperemos. La mala imagen que le han dado los influencers, sobre todo a Tulum; los taxistas, que no ayudan en nada con sus costos; los policías que extorsionan a los turistas, sobre todo porque en realidad ellos son los que nos traen el dinero y, si los extorsionas, pues no regresan. Esa es la mala experiencia de muchos turistas”, comentó Alberto Pool Cocom, empresario de la zona centro de Tulum

Mientras otros destinos compiten por atraer turismo, aquí todavía persisten problemas que afectan directamente la experiencia del visitante y terminan dañando la imagen del municipio.

“Por lo menos aquí en Tulum ya no se ha escuchado tanto de la extorsión; vaya, tampoco hay mucho turismo a quien extorsionar. El transporte público es un tema que se tiene que solucionar y creo que tiene que entrar la Federación, porque a nivel municipal se ha prometido constantemente que va a haber tabuladores visibles para el público y, pues vaya, llevamos año y medio y no ha habido tabulador. No veo las intenciones de quererlo sacar al público. A mí me pasó ayer: me quisieron cobrar del Parque del Jaguar hasta acá 350 pesos”, dijo Mauricio Morales, comerciante en Tulum.

Falta de empleo y bajos salarios afectan a habitantes de Tulum

Pero los problemas no terminan con el turismo. La falta de empleo y el alto costo de la vivienda también golpean a quienes hacen funcionar este destino todos los días. Mientras el discurso oficial habla de reactivación económica, muchos trabajadores aseguran que conseguir empleo cada vez es más complicado y que el salario ya no alcanza para cubrir el costo de vivir en Tulum.

“Todo subió y ahorita chamba no hay, está muy escasa. Apenas para poder encontrar este trabajito gasté como semana y media para que me pudiera colocar aquí. Las rentas están caras; una palapita cuesta 3 mil o 3 mil 500 pesos y todavía tienes que dar mil pesos de depósito. Las de material están más caras”, expresó Otilio Ramírez, obrero en Tulum

El acceso gratuito a las playas era una exigencia legítima y hoy comienza a corregirse. Pero si no se erradican los abusos, si continúan las denuncias de corrupción, si los taxis siguen cobrando tarifas desproporcionadas y el costo de vida continúa aumentando mientras escasea el empleo, Tulum seguirá enfrentando la misma crisis.

Porque de poco sirve abrir las playas cuando lo que sigue cerrado es la confianza de quienes deciden visitar —o vivir— en este destino.

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