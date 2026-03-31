INAH inicia traslado de fósiles humanos encontrados en cenote de Quintana Roo

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Los fósiles fueron encontrados en un cenote. Foto: INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)comenzó con el traslado de unos fósiles encontrados en el interior de un cenote en Sac Actun, Quintana Roo. Se espera que el estudio de este hallazgo ayude a conocer más sobre los primeros pobladores en nuestro territorio.

Trasladan fósiles hallados en un cenote de Quintana Roo

A finales de 2025 se recuperaron fósiles humanos en el fondo de un cenote del sistema de ríos subterráneos Sac Actun, a 200 metros de penetración y ocho metros de profundidad. Estos restos serán trasladados a la Sección de Bioarqueología de la Dirección de Salvamento Arqueológico, en la Ciudad de México (CDMX), para ser analizados.

“El traslado y estudio de estos restos humanos recuperados en Quintana Roo representa un avance muy importante para la investigación sobre los primeros pobladores de nuestro territorio. Cada hallazgo de esta naturaleza amplía el conocimiento científico sobre nuestra historia más antigua”, expresó Claudia Curiel, secretaria de Cultura de la CDMX.

Los estudios preliminares señalan que los fósiles pertenecían a una persona de sexo masculino, de entre 1.45 y 1.50 metros de estatura, complexión delgada. Se estima que tenía entre 20 y 25 años al momento de morir. Los investigadores del INAH recuperaron el 40% del cráneo.

En el mismo sitio también encontraron el cráneo de una mujer de entre 35 y 45 años de edad al morir, con mala alimentación; aunque cuenta con la mandíbula ya no tiene dientes.

En el cenote se encontró una importante cantidad de carbón, lo cual indica que en la cueva hubo actividad hace 8 mil o 10 mil años, cuando el nivel del mar estaba 20 o 30 metros más abajo en comparación con la actualidad.

“En aquel periodo, la península de Yucatán era una gran pradera, con arbustos, gramíneas, pocos árboles y megafauna, por lo que las cuevas servían como refugio a los primeros pobladores”, mencionó el arqueólogo Luis Alberto Martos López.

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