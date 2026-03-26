Policías dañan vivienda durante desalojo, video muestra cómo lanzan piedras

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Operativo termina con lesionados y sin desalojo. FOTO: Getty

En la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen, un desalojo terminó en violencia este miércoles, dejando daños en una vivienda y dos personas lesionadas. El operativo fue realizado por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron junto a un actuario para ejecutar una diligencia judicial en un inmueble ubicado en la calle 104, entre avenidas 10 y 15.

De acuerdo con los hechos, los policías intentaron desalojar a una mujer que afirmó haber habitado el lugar durante al menos 30 años. Ante su negativa a salir y resguardarse dentro del predio, los uniformados comenzaron a forzar accesos, rompiendo protectores, puertas y ventanas, lo que generó tensión entre los vecinos de la zona.

La intervención escaló rápidamente cuando habitantes de la colonia intervinieron para impedir el desalojo, agrediendo a los policías con piedras y palos. Esto derivó en un enfrentamiento directo entre civiles y elementos de la Policía Municipal, quienes finalmente respondieron a la agresión lanzando piedras y usando la fuerza para lograr retirarse del lugar.

🚨 #Policiaca | Desalojo se sale de control en Playa del Carmen; vecinos enfrentan a policías



Un desalojo de vivienda en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen, se salió de control luego de la intervención de elementos de la Policía Municipal, quienes causaron… pic.twitter.com/R3cDHkTw1j — Fátima Vázquez Digital (@fatimavazquezdg) March 25, 2026

Como saldo del incidente, dos personas resultaron lesionadas entre los vecinos. Además, debido a la cercanía de una escuela secundaria, las autoridades optaron por suspender el operativo para evitar mayores riesgos. El desalojo no se concretó y la ocupante permaneció dentro de la vivienda.

Autoridades justifican operativo por orden judicial

Tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen informó que la presencia policial obedeció al cumplimiento de una orden judicial vigente. Indicó que los elementos únicamente brindaban acompañamiento al actuario con el objetivo de garantizar el orden durante la diligencia.

La dependencia aseguró que la actuación de los policías se realizó conforme a la legalidad y al debido proceso. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el trasfondo legal del caso ni si se reanudará el procedimiento.

El caso sigue abierto y se espera que las autoridades definan los siguientes pasos en el proceso legal.

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