Jaguar es registrado a 200 metros de zona arqueológica de Tulum

Cámara capta a jaguar en Tulum. Foto: Getty Images

Un jaguar en Tulum fue captado recientemente a aproximadamente 200 metros de la zona arqueológica, una de las áreas con mayor afluencia turística en Quintana Roo, de acuerdo con información confirmada por autoridades ambientales federales.

Desde el segundo párrafo, autoridades destacaron que este registro ocurre en el contexto de las acciones de conservación implementadas rumbo al Mundial 2026, que incluyen el ordenamiento territorial, la reducción del impacto humano y el fortalecimiento de la vigilancia ambiental en zonas de alto valor ecológico y turístico del sureste mexicano.

El avistamiento fue documentado por integrantes del Grupo de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del Parque Nacional Tulum, quienes mantienen recorridos y monitoreo constante dentro del área natural protegida, donde el jaguar (Panthera onca) continúa utilizando el territorio como parte de su hábitat natural.

Video del jaguar en Tulum fue captado por cámara de monitoreo

En el video difundido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se observa al ejemplar desplazándose con calma por la zona donde se encuentra instalada una cámara de monitoreo ambiental.

En la grabación, el jaguar en Tulum camina frente al lente y, en un momento, mira fijamente a la cámara, para después continuar su recorrido. Segundos más tarde, el felino es captado reconociendo olores en el sitio, comportamiento asociado al marcaje territorial, antes de alejarse del lugar.

Autoridades señalaron que este tipo de registros es resultado directo del control de actividades humanas, así como del seguimiento permanente que se realiza en el Parque Nacional, lo cual ha permitido conservar corredores biológicos en un entorno sometido a fuerte presión urbana y turística.

Jaguar en México: especie clave para los ecosistemas

El jaguar en México es considerado una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas, ya que regula poblaciones de otras especies y contribuye a mantener la salud de las selvas y bosques tropicales.

De acuerdo con datos oficiales, México alberga una de las poblaciones más importantes de jaguar (Panthera onca) en América Latina, principalmente en estados como Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán y Oaxaca. La conservación de su hábitat es prioritaria para evitar la fragmentación de los corredores naturales.

Especialistas han señalado que la presencia del jaguar en Tulum confirma que los esfuerzos de conservación permiten la coexistencia entre desarrollo turístico y protección ambiental, siempre que se mantenga la vigilancia, el ordenamiento del territorio y la participación comunitaria.

Conservación del jaguar en México: retos y acciones

Las estrategias de conservación del jaguar en México incluyen la creación de áreas naturales protegidas, el monitoreo con cámaras trampa, la participación de comunidades locales y la regulación de proyectos urbanos en zonas de alta biodiversidad.

Autoridades ambientales han reiterado que mantener conectados los corredores biológicos es fundamental para la supervivencia del jaguar, ya que evita el aislamiento de poblaciones y reduce conflictos con actividades humanas, especialmente en regiones con crecimiento turístico acelerado.

