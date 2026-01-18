Descarrilan 9 vagones de tren cargado de maíz en Zacatecas; no se reportan personas lesionadas

GENERANDO AUDIO...

Nueve vagones de un tren de carga que transportaban maíz se salieron de las vías y volcaron este sábado en las inmediaciones del Fraccionamiento San Fernando, en la capital zacatecana, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El incidente ocurrió a la altura del cruce cercano al Mercado de Abasto de Zacatecas, donde el estruendoso rechinido del metal alertó de inmediato a los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las unidades de auxilio.

Al sitio arribaron elementos de la policía municipal, estatal y federal, así como personal de Protección Civil, quienes acordonaron rápidamente el área para resguardar la integridad de transeúntes y conductores. El paso vehicular en el cruce carretero fue cerrado mientras se llevaban a cabo las revisiones protocolarias para descartar cualquier pérdida humana.

Tras las primeras maniobras de rescate, Protección Civil municipal confirmó que los dos maquinistas que conducían el convoy fueron atendidos y estabilizados en el lugar, sin reportarse lesiones graves.

Los cuerpos de emergencia también realizaron un recorrido exhaustivo por los vagones volcados para verificar la posible presencia de migrantes que pudieran haber abordado el tren, sin que hasta el momento se haya confirmado tal situación.

Mientras avanzaban las labores, algunas personas se acercaron al sitio con la intención de recolectar el maíz esparcido, por lo que los elementos de seguridad advirtieron sobre los riesgos de rapiña y mantuvieron la custodia estricta del área.

Personal especializado de la empresa ferroviaria y autoridades correspondientes iniciaron los peritajes para determinar las causas del descarrilamiento, un tipo de accidente que se ha vuelto recurrente en diversos tramos del estado.

Las vías permanecen inhabilitadas mientras continúan los trabajos para el retiro de los vagones y la normalización del tráfico ferroviario y vehicular en la zona. No se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas.

