Sargazo invade Costas de Cancún, Quintana Roo

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Sargazo invade playas de Quintana Roo. Foto: Eduardo Ruiz

Uno TV recorrió parte de la costa de Quintana Roo, en la zona hotelera, y documentó la expansión del sargazo (macroalga) en gran parte del área limítrofe entre la arena y la corriente del mar.

Desde tempranas horas, la acumulación de esta alga se hace presente y despide un olor fétido, por lo que los trabajadores de la zona comienzan labores de retiro para mitigar su impacto.

En algunos puntos se despliega una malla para frenar el avance del sargazo y, con palas, guadañas e incluso maquinaria pesada, se lleva a cabo su remoción.

De acuerdo con el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida y la NASA, se pronostica que durante la temporada 2026 se registre hasta un 75% más de sargazo en comparación con las cantidades históricas de 2011 y 2025.

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es una macroalga marina flotante que se desplaza en grandes cantidades por el océano y que, en los últimos años, ha llegado de forma masiva a distintas zonas del Caribe. Aunque se trata de un organismo natural, cuando arriba en grandes volúmenes se acumula en la orilla y comienza a descomponerse, lo que provoca cambios en el color del agua, malos olores y afectaciones al entorno costero.

Así afecta a las playas en Quintana Roo

En Quintana Roo, la presencia de sargazo impacta directamente en las playas turísticas, especialmente en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. La acumulación de esta alga afecta la imagen de los arenales, complica actividades como nadar o practicar deportes acuáticos y genera pérdidas económicas para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos, además de posibles daños al ecosistema marino.

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