“Necesita reservación para entrar”: acceso a Playas del Jaguar, en Tulum, sigue condicionado a reservaciones

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Acceso a playas del Parque del Jaguar aún piden reservaciones. Foto: Fátima Vázquez

Aunque el Gobierno Federal anunció el acceso gratuito al Parque del Jaguar para los mexicanos, en la práctica quienes buscan llegar a las playas continúan enfrentando obstáculos. Una cámara oculta, realizada por este medio, evidenció que, para ingresar en vehículo, personal del acceso sigue solicitando contar con una “reservación”, al no existir estacionamiento disponible dentro del parque.

Una cámara oculta captó lo siguiente:

“¿Qué tal? Buen día. Disculpe, para entrar a las playas.”

“¿De dónde nos visita, caballero?”

“Soy de Chetumal.”

“Bueno, sólo necesita una reservación.”

“¿Reservación? ¿Cómo?”

“Necesita estacionar su vehículo en un lugar y los únicos sitios que cuentan con estacionamiento son los restaurantes y los beach clubs adentro.”

“¿Y eso de la reservación es en un hotel o algo así?”

“Ajá.”

“Pero no me quiero hospedar, sólo quiero entrar a la playa.”

“No necesariamente es para hospedarse, sino más bien por el estacionamiento o no sé si por el consumo, lo desconozco. Es que aquí nosotros no tenemos estacionamiento aún.”

¿Se puede entrar sólo a caminar?

La situación no termina ahí. Al cuestionar si era posible ingresar únicamente para caminar o conocer la zona, la respuesta volvió a ser negativa debido a la falta de espacios para dejar el vehículo.

Cámara oculta:

“¿Y si sólo quiero pasar a dar una vuelta? O sea, entro y salgo, sólo para ver.”

“Es que como tal creo que eso no está permitido porque es una reserva natural protegida y, pues, va a estar circulando dentro; tendría que llegar y estacionarse.”

Empresarios cuestionan el acceso gratuito

Empresarios de Tulum consideran que el problema únicamente cambió de forma. Aseguran que, aunque el acceso al parque ya no tiene costo para los mexicanos, ahora quienes desean disfrutar de las playas terminan pagando de otra manera al verse obligados a utilizar los estacionamientos de restaurantes o beach clubs.

“Al final de la historia tenemos playas libres, entre comillas. Si queremos entrar con el camioncito tenemos que estacionarnos en el museo, pagar el camioncito para llegar hasta las playas. ¿Qué sucede? La falta de estacionamiento dentro del polígono del Parque del Jaguar afecta al final de la historia, ya que ahora nuevamente tenemos que ir a los beach clubs. No podemos acceder, por ejemplo, a Playa Pescadores, que es una playa pública, sin una reservación. Eso significa que obligatoriamente tenemos que gastar dinero para poder ir a la playa.” refirió Valeria Blanco, empresaria en Tulum.

Persiste la inconformidad

Pese al anuncio del acceso gratuito, la falta de infraestructura para estacionamiento mantiene la inconformidad entre visitantes y prestadores de servicios, quienes señalan que el libre acceso a las playas continúa siendo, en los hechos, un beneficio limitado para quienes llegan en vehículo particular.

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