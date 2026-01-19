Quintana Roo anuncia entrega extraordinaria de “Comemos Tod@s”
Los beneficiarios del programa “Comemos Tod@s” que no recogieron sus paquetes alimentarios en el último periodo de repartición, contarán con una nueva oportunidad durante la última semana de este mes de enero. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dio a conocer las fechas oficiales de la entrega extraordinaria.
Anuncian repartición extraordinaria de paquetes alimentarios de Comemos Tod@s
Las personas que no recogieron el apoyo alimentario de “Comemos Tod@s” correspondiente al quinto y último bimestre de 2025, tendrán una segunda oportunidad a partir de la siguiente semana. Las fechas varían dependiendo del municipio:
- Bacalar: 26 de enero
- Isla Mujeres: 26 de enero
- José María Morelos: 26 de enero
- Tulum: 26 de enero
- Cozumel: 27 de enero
- Felipe Carrillo Puerto: 27 de enero
- Lázaro Cárdenas: 27 de enero
- Othón P. Blanco: 27 de enero
- Puerto Morelos: 27 de enero
- Playa del Carmen: 28 de enero
- Benito Juárez: 28 y 29 de enero
El horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas. Para conocer más información sobre la ubicación exacta de los centros de entrega, puedes visitar la siguiente página web.
Requisitos para recoger los paquetes alimentarios
- Hoja impresa del comprobante de persona titular beneficiaria del programa 2025
- Original de identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar)
- Tarjeta “Comemos Tod@s” 2025
¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?
Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:
- Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega
- Apoyo económico: de manera bimestral se depositarán mil 420 pesos en una tarjeta electrónica que únicamente podrá usarse para comprar productos de la canasta básica
Las tarjetas electrónicas únicamente son válidas en las tiendas participantes: Soriana, Súper Aki y Willys.
