Quintana Roo anuncia entrega extraordinaria de “Comemos Tod@s”

Programa “Comemos Tod@s” en Quintana Roo. Foto: X @MaraLezama

Los beneficiarios del programa “Comemos Tod@s” que no recogieron sus paquetes alimentarios en el último periodo de repartición, contarán con una nueva oportunidad durante la última semana de este mes de enero. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dio a conocer las fechas oficiales de la entrega extraordinaria.

Anuncian repartición extraordinaria de paquetes alimentarios de Comemos Tod@s

Las personas que no recogieron el apoyo alimentario de “Comemos Tod@s” correspondiente al quinto y último bimestre de 2025, tendrán una segunda oportunidad a partir de la siguiente semana. Las fechas varían dependiendo del municipio:

Bacalar: 26 de enero

26 de enero Isla Mujeres: 26 de enero

26 de enero José María Morelos: 26 de enero

26 de enero Tulum: 26 de enero

26 de enero Cozumel: 27 de enero

27 de enero Felipe Carrillo Puerto: 27 de enero

27 de enero Lázaro Cárdenas: 27 de enero

27 de enero Othón P. Blanco: 27 de enero

27 de enero Puerto Morelos: 27 de enero

27 de enero Playa del Carmen: 28 de enero

28 de enero Benito Juárez: 28 y 29 de enero

El horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas. Para conocer más información sobre la ubicación exacta de los centros de entrega, puedes visitar la siguiente página web.

Requisitos para recoger los paquetes alimentarios

Hoja impresa del comprobante de persona titular beneficiaria del programa 2025

Original de identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar)

Tarjeta “Comemos Tod@s” 2025

¿Cuáles son los beneficios del programa “Comemos Tod@s”?

Estos son los beneficios con los que cuentan las personas inscritas al programa:

Apoyo alimentario: un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega

un paquete alimentario que contiene productos de la canasta básica, el cual se entregará de manera bimestral en los Centros de Entrega Apoyo económico: de manera bimestral se depositarán mil 420 pesos en una tarjeta electrónica que únicamente podrá usarse para comprar productos de la canasta básica

Las tarjetas electrónicas únicamente son válidas en las tiendas participantes: Soriana, Súper Aki y Willys.

