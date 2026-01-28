Corte de agua en zona turística que va de Tulum a Playa del Carmen

CAPA anuncia corte programado de agua en la Riviera Maya
CAPA anuncia corte programado de agua en la Riviera Maya. Foto: Getty Images.

El Gobierno de Quintana Roo informó sobre la suspensión del servicio de agua potable que se llevará a cabo en distintas zonas del estado, principalmente entre Tulum y Playa del Carmen, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura operada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Suspensión del servicio de agua potable en Quintana Roo

La suspensión del servicio de agua potable iniciará a las 8:00 horas del miércoles 28 de enero y tendrá una duración aproximada de 24 horas. Durante este periodo, no se contará con el abastecimiento regular del líquido en las zonas afectadas.

Localidades afectadas entre Tulum y Playa del Carmen

Entre las localidades que presentarán la interrupción temporal del suministro de agua se encuentran:

  • Chemuyil
  • Chan Chemuyil
  • Akumal
  • Puerto Aventuras
  • Corredor turístico de la Riviera Maya
  • Bahía Príncicpe
  • Áreas residenciales, comerciales y de servicios que se localizan entre Tulum y Playa del Carmen

CAPA realiza mantenimiento a infraestructura hidráulica

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) señaló que estos trabajos son necesarios para mejorar el funcionamiento del sistema de captación y distribución de agua en la región. El objetivo es garantizar un suministro más eficiente una vez que concluyan las acciones de mantenimiento programadas.

Recomendaciones ante la suspensión del servicio de agua potable

Ante la suspensión del servicio de agua potable, el Gobierno de Quintana Roo recomendó a la ciudadanía almacenar agua con anticipación en tinacos y cisternas.

