Fuertes rachas de viento y hasta 35 grados este fin de semana en Quintana Roo

Rachas de viento y calor en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica fuertes rachas de viento y calor con altas temperaturas de hasta 35 grados centígrados en el estado de Quintana Roo este fin de semana.

Clima en Quintana Roo: viento y calor este fin de semana

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana se registrarán fuertes rachas de viento y calor con altas temperaturas en el estado de Quintana Roo.

Para este sábado 14 de febrero, los expertos esperan que se registre en la entidad viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora de componente sur, tal y como ocurrirá con otros estados vecinos del sur del país, como en Campeche y Yucatán.

Pero también hará algo de calor, pues se esperan temperaturas de 30 a 35 grados centígrados en Quintana Roo.

Y estas condiciones climatológicas no cambiarán para el domingo 15 de febrero, ya que los meteorólogos indican que nuevamente se registrará viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la entidad.

Algo parecido con el calor, pues igualmente los termómetros marcarán de 30 a 35 grados centígrados en Quintana Roo durante el domingo.

Foto: Cuartoscuro

¿Cómo estará el resto del país este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional indica que este sábado, el frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el norte y noreste del país, y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes en estas regiones.

Mientras que el domingo y lunes, este frente frío y su masa de aire frío se desplazarán sobre el golfo de México, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, además de generar un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país.

También durante el domingo se prevé viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, pero esto disminuirá durante la mañana del lunes.

Por último, señalaron que habrá escasa probabilidad de lluvia e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del país, sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

