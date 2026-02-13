Fuertes rachas de viento y hasta 35 grados este fin de semana en Quintana Roo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica fuertes rachas de viento y calor con altas temperaturas de hasta 35 grados centígrados en el estado de Quintana Roo este fin de semana.
Clima en Quintana Roo: viento y calor este fin de semana
De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana se registrarán fuertes rachas de viento y calor con altas temperaturas en el estado de Quintana Roo.
Para este sábado 14 de febrero, los expertos esperan que se registre en la entidad viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora de componente sur, tal y como ocurrirá con otros estados vecinos del sur del país, como en Campeche y Yucatán.
Pero también hará algo de calor, pues se esperan temperaturas de 30 a 35 grados centígrados en Quintana Roo.
Y estas condiciones climatológicas no cambiarán para el domingo 15 de febrero, ya que los meteorólogos indican que nuevamente se registrará viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la entidad.
Algo parecido con el calor, pues igualmente los termómetros marcarán de 30 a 35 grados centígrados en Quintana Roo durante el domingo.
¿Cómo estará el resto del país este fin de semana?
El Servicio Meteorológico Nacional indica que este sábado, el frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el norte y noreste del país, y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes en estas regiones.
Mientras que el domingo y lunes, este frente frío y su masa de aire frío se desplazarán sobre el golfo de México, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, además de generar un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país.
También durante el domingo se prevé viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, pero esto disminuirá durante la mañana del lunes.
Por último, señalaron que habrá escasa probabilidad de lluvia e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del país, sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.