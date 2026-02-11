Mahahual, en alerta por ataque de jaguar a perros

GENERANDO AUDIO...

Reportan ataque de jaguar a mascotas en selva de Quintana Roo. Foto: GettyImages

Dos perros fueron atacados por un jaguar en una zona cercana a la selva en Mahahual, al sur de Quintana Roo. De acuerdo con los reportes, las mascotas se encontraban en viviendas con estructuras reforzadas; sin embargo, el felino logró atacarlas.

Jaguar ataca a perros en Mahahual

Tras el aviso de los vecinos, personal de la asociación Proyecto Akk Mahahual acudió al sitio para brindar apoyo. Los dos perros presentaban lesiones derivadas del ataque del jaguar, por lo que recibieron atención veterinaria y medicamentos para su recuperación.

La organización informó que el felino no agredió a personas y señaló que su presencia en zonas habitadas responde a la búsqueda de alimento. Indicaron que la reducción de su hábitat y la disminución de sus presas naturales han provocado que el jaguar en Mahahual se desplace hacia áreas donde existen animales domésticos.

Jaguar en Quintana Roo: hábitat y desplazamiento

Integrantes de asociaciones y habitantes recordaron que el jaguar en Quintana Roo es una especie en peligro de extinción. Explicaron que la fragmentación del hábitat y la cacería furtiva influyen en el desplazamiento del felino hacia zonas pobladas. Se reiteró que los jaguares no atacan a humanos de manera directa y que suelen evitar el contacto con personas

Llaman a reportar avistamientos de jaguar en Mahahual

Ante lo ocurrido, se pidió a quienes viven en la costa o cerca de la selva resguardar a sus animales de compañía y de granja, con el fin de reducir riesgos. Las asociaciones señalaron que la colaboración ciudadana es clave para atender estos casos y evitar nuevos ataques a perros u otros animales domésticos en Quintana Roo.

