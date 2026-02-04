Activan cerco sanitario en Huasteca Potosina por gusano barrenador

GENERANDO AUDIO...

San Luis Potosí activa cerco sanitario. FOTO: Cuartoscuro

Autoridades sanitarias de San Luis Potosí activaron este martes un cerco sanitario en la Huasteca Potosina para contener la presencia del gusano barrenador en el ganado. La medida se aplica en seis municipios de la región, donde se han confirmado 14 casos de reses infectadas, de acuerdo con reportes oficiales.

El operativo se puso en marcha ante el riesgo sanitario que representa esta plaga para la ganadería y la economía local. Las acciones se concentran en el control de focos de infestación, la atención médica del ganado afectado y la vigilancia del movimiento de animales dentro y fuera del estado.

Para frenar la propagación del gusano barrenador, las autoridades reforzaron la atención médica a las reses infectadas y activaron inspecciones en puntos carreteros, además del monitoreo permanente del traslado de ganado en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Estas medidas buscan evitar que la plaga se extienda a otras zonas productivas.

Más de 12 mil familias productoras participan de forma coordinada en la revisión de su ganado, junto con personal oficial. Las labores incluyen la supervisión de tratamientos, la revisión de ombligos en becerros recién nacidos y la capacitación para identificar de manera temprana los síntomas del parásito en las reses.

Como parte del operativo, los ganaderos han intensificado la limpieza de corrales y mantienen comunicación constante con las autoridades sanitarias. Cualquier herida sospechosa en los animales es reportada de inmediato, con el objetivo de cortar posibles cadenas de infestación y evitar nuevos brotes.

La contención del gusano barrenador es clave para la comercialización de carne y derivados en la entidad. Un avance sin control de la plaga podría generar restricciones sanitarias y afectar de forma directa la economía de miles de hogares que dependen de la actividad ganadera en el estado.

A nivel nacional, el gusano barrenador es considerado una emergencia sanitaria, debido a su impacto en la mortalidad del ganado y las limitaciones comerciales que provoca en distintas regiones del país. En este contexto, las autoridades estatales mantienen activos los protocolos de vigilancia y control.

En San Luis Potosí, los productores confían en que el cerco sanitario y las acciones preventivas permitan detener la propagación de la plaga sin comprometer la productividad del sector ganadero en la Huasteca Potosina.

