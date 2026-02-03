Madres buscadoras exigen creación de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Exigen crear Fiscalía Especializada en Desaparecidos. Foto: Omar Hernández.

Colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas tomaron este martes las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la capital de San Luis Potosí, en protesta por el despido de personal clave que las apoyaba en las investigaciones y por la falta de avances en la creación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en el estado.

Exigen creación de Fiscalía Especializada en Desaparecidos en San Luis Potosí

Las madres buscadoras, provenientes de diversas regiones del estado, bloquearon los accesos al inmueble, colocaron fichas de búsqueda de sus seres queridos y exigieron una respuesta inmediata de las autoridades.

Denunciaron que la salida de funcionarios y personal especializado representa un retroceso grave en la atención directa a las familias y en las labores de localización.

“Nos está quitando a la persona que más empeño le ha puesto a esto, a la persona que le sabe de todo. El Gobierno y el Congreso no quieren crear la Fiscalía Especializada y todavía para colmo, no dejan actuar a la Unidad Especializada en Materia de Derechos Humanos”, dijo una de las manifestantes.

Madres buscadoras se manifiestan en San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández.

Autoridades no cumplen acuerdo: madres buscadoras

De acuerdo con las inconformes, las autoridades incumplieron un acuerdo previo suscrito con los colectivos, que contemplaba la instalación de un organismo autónomo especializado en desapariciones a principios de 2026.

Hasta el momento, no se ha destinado presupuesto ni se reporta progreso alguno en la transformación de la actual Unidad Especializada en Personas Desaparecidas, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) en una fiscalía autónoma.

¿Por qué exigen creación de fiscalía especializada?

Las madres buscadoras alertaron que la urgencia por contar con esta instancia especializada ha crecido ante los riesgos que enfrentan durante las prospecciones en campo. Han registrado situaciones de alto peligro que requieren mayor protección institucional y acompañamiento efectivo.

Los colectivos enfatizaron que la nueva fiscalía fortalecería el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y permitiría una colaboración más estrecha con las familias en la búsqueda de justicia para las víctimas.

Advirtieron que, de no recibir una respuesta favorable y concreta en el corto plazo, radicalizarán progresivamente sus acciones de protesta hasta lograr el cumplimiento de lo acordado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.