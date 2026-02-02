Localizan restos humanos en región huasteca de San Luis Potosí; suspenden rescate por peligrosidad del territorio

GENERANDO AUDIO...

Hallan restos de personas en la Huasteca Potosina. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo de seguridad se mantiene este lunes en la región huasteca y zona media de San Luis Potosí, luego del hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos en la Laguna del Mante.

Habitantes de la zona serrana denunciaron actividades ilícitas en el área y solicitaron el apoyo del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que acudió al llamado y llevó a cabo labores de prospección.

Durante la diligencia, el grupo corroboró la reciente presencia de delincuencia organizada, así como restos humanos semienterrados e indicios como prendas de vestir y otros objetos personales.

En el transcurso de las actividades, vehículos tanto del colectivo como de la Fiscalía General del Estado (FGE) resultaron dañados por objetos ponchallantas arrojados por presuntos delincuentes mientras transitaban por la zona. No se reportaron personas lesionadas.

“Se encontraron prendas, se encontraron restos, llegó la Fiscalía ya la verdad un poco tarde que, si se les hizo de noche, ustedes se dieron cuenta que tanto como el colectivo como las autoridades pues si sufrieron como eh, les aventaron ponchallantas, hubo vehículos averiados”. Lupita Mendiola, integrante del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros

Las tareas de búsqueda quedaron suspendidas hasta que las autoridades implementen un dispositivo de seguridad que garantice la protección de los familiares de personas desaparecidas que colaboran en estas diligencias.

“Fíjate que fue una búsqueda sobre todo de un día, se levantó medio día, entonces es muy poco tiempo para poderte decir fíjate que sí hay esto, falta todavía hacer los cuadrantes, he, sobre todo este hacer los levantamientos, las calas y todo. No lo sé que más vaya a haber, si había prendas, si había restos”. Lupita Mendiola, integrante del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros

De acuerdo con el colectivo, la Huasteca Potosina representa una de las regiones de mayor riesgo para las madres y familiares buscadores, ante la presencia activa de grupos delictivos.

“Cualquier búsqueda, cualquier prospectiva es un riesgo ¿no? Y más cuando es positivo, cuando son campamentos recientes que no sabemos, que se quitan de un lado y corren para otro”. Lupita Mendiola, integrante del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros

Las familias afectadas exigen a las autoridades el acompañamiento efectivo para retomar las labores en los próximos días y recuperar los restos e indicios.

