Precio de las placas conmemorativas del Mundial 2026 en SLP

Placas conmemorativas del Mundial 2026. Foto: Gobierno de SLP

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (SF) ha impulsado la emisión de placas conmemorativas del Mundial 2026, las cuales tendrán un costo de 500 pesos, este trámite será opcional y será voluntario para las personas contribuyentes que se encuentren al corriente en sus obligaciones vehiculares.

Placas conmemorativas y modificación a la Ley de Hacienda

La dependencia estatal informó que el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local una iniciativa para modificar el Artículo 64 de la Ley de Hacienda, con el objetivo de crear la figura de placas conmemorativas. Esta modalidad permitirá emitir placas especiales asociadas a eventos como el Mundial 2026.

Costo de placas conmemorativas del Mundial 2026

La Secretaría de Finanzas explicó que el monto específico de las placas conmemorativas fue definido mediante un Acuerdo Administrativo emitido por el Poder Ejecutivo. Para el caso de las placas conmemorativas del Mundial 2026, el costo señalado por el gobernador es de 500 pesos.

Aclaración del gobernador Ricardo Gallardo

El gobernador Ricardo Gallardo señaló que el costo mencionado corresponde a la suma de diversos rubros administrativos y aclaró que no significa que el valor de la placa sea mayor. Indicó que, actualmente, las placas en San Luis Potosí se entregan sin costo para la ciudadanía.

