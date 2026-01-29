Ataque armado contra Guardia Civil Estatal deja tres agentes heridos en SLP

GENERANDO AUDIO...

Operativo en Zona Media por agresión a Guardia Civil Estatal Foto: Omar Hernández

Un operativo especial se mantiene este jueves en la zona Media de San Luis Potosí, sobre la carretera federal 69, después de que un grupo de agentes de la Guardia Civil Estatal fueran atacados con armas de grueso calibre sobre la carretera Rioverde a San Ciro.

Ataque armado en carretera Rioverde-San Ciro

El incidente ocurrió cuando una patrulla de la Guardia Civil Estatal regresaba de labores de prevención y vigilancia realizadas en la feria de San Ciro de Acosta. Al circular por la localidad de Las Magdalenas, los elementos fueron atacados a balazos por civiles armados que viajaban en una camioneta negra.

Guardia Civil Estatal reporta policías heridos

Tres oficiales de la Guardia Civil Estatal resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego. Los agentes heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

Se indicó que entre los lesionados podría encontrarse el jefe regional de la Guardia Civil Estatal en la Zona Media, José Luis Pérez Puente; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades estatales.

Operativo de seguridad tras ataque armado

Luego del ataque armado, los agresores se dieron a la fuga hacia una zona montañosa. Durante el despliegue de búsqueda fue localizada una camioneta Jeep Cherokee con placas de Estados Unidos, abandonada cerca de una estación de gasolina, a corta distancia del lugar de la agresión.

Detienen a presuntos implicados en San Ciro de Acosta

Horas después, la Guardia Civil Estatal informó sobre la detención de dos presuntos involucrados en los hechos. Ambos se identificaron como elementos activos de la Policía Municipal de San Ciro de Acosta.

