Arrojan a mujer desde auto en movimiento en calles de San Luis Potosí; aún no hay datos de la víctima

Foto: Getty Images

Un video difundido en redes sociales generó indignación en San Luis Potosí al mostrar el momento en que una joven es arrojada desde un automóvil en movimiento durante la madrugada, quedando tendida por unos momentos sobre el pavimento, mientras el vehículo se aleja del lugar.

De acuerdo con la grabación, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 4:00 horas del sábado 24 de enero, en la calle Precursores de la Revolución, al sur de la capital potosina, en la zona señalada por algunos reportes como colonia Juan Sarabia.

¿Qué pasó en San Luis Potosí?

En las imágenes se observa que el automóvil circula con una puerta delantera abierta, se detiene brevemente y la mujer es lanzada a la vía. Tras la caída, se escucha que grita, y el vehículo se retira sin detenerse. La víctima permanece en el suelo y alcanza a mover una mano.

Vecinos del sector sur señalaron en redes sociales que al momento del hecho no había presencia policial y que durante la madrugada la vigilancia es escasa, lo que, afirman, incrementa la sensación de inseguridad. También pidieron revisar cámaras de videovigilancia para identificar al vehículo involucrado y esclarecer lo sucedido.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Jesús Juárez Hernández, informó que hasta el momento no se cuenta con datos suficientes para abrir una carpeta de investigación formal, por lo que llamó a la posible víctima, o a cualquier persona con información, a comunicarse mediante denuncia anónima, al 911 o directamente ante la Fiscalía General del Estado, a fin de aportar elementos que permitan actuar.

Agregó que el caso ya fue abordado en las Mesas de Seguridad y se solicitó a la Policía de Investigación y al C5 revisar si existía algún reporte relacionado. Asimismo, se envió una patrulla a realizar recorridos en la zona, sin que hasta ahora se hayan localizado evidencias relevantes. Añadió que áreas especializadas analizan la veracidad del video.

Por su parte, la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, confirmó que las autoridades tienen conocimiento del material, pero que no existe una denuncia formal relacionada con el hecho.

Señaló que se mantiene monitoreo con hospitales y clínicas, que están obligados a reportar ingresos de personas lesionadas, y aunque se han recibido avisos de pacientes heridos durante el fin de semana, ninguno coincide con las características de la mujer que aparece en la grabación.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de salud de la joven, así como la identidad de los ocupantes del vehículo. Sin una denuncia directa o la localización de la víctima, el caso permanece en investigación preliminar.

