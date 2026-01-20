Viaja más barato en San Luis Potosí: tarjetas de prepago gratis hasta febrero 15

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta de prepago gratis para UrbanPass y Citybus. Foto: Gobierno de SLP

La tarjeta de prepago, UrbanPass y Cytibus pueden tramitarse gratis por primera vez en la Zona de Transferencia Alameda, como parte de una promoción vigente hasta el 15 de febrero.

Tarjeta de prepago UrbanPass y Cytibus: tarifas vigentes

Las personas que cuenten con las tarjetas de prepago podrán acceder a tarifas diferenciadas en los servicios UrbanPass y Cytibus, las tarifas son:

La tarifa para el público en general:

12.50 pesos por viaje

Para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad

6.00 pesos, siempre que acrediten su condición al momento del trámite

Horarios para tramitar la tarjeta de prepago

Los módulos de atención cuentan con horarios diferenciados según el sistema de transporte:

UrbanPass

Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m

Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m

Cytibus

Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m

Se recomienda acudir con tiempo suficiente y con la documentación completa para agilizar el proceso de entrega de la tarjeta de prepago.

Requisitos para tramitar las tarjetas de prepago

Para UrbanPass:

El público en general debe presentar INE vigente

debe presentar Los estudiantes deben llevar constancia de estudios vigente y CURP

Cytibus

El público en general debe presentar INE vigente

debe presentar Los estudiantes universitarios deben contar con constancia de estudios vigente y CURP

deben contar con y Para estudiantes menores de 13 años, se solicita acta de nacimiento en original, CURP y INE del padre, madre o tutor que acompañe al menor durante el trámite

