Viaja más barato en San Luis Potosí: tarjetas de prepago gratis hasta febrero 15
La tarjeta de prepago, UrbanPass y Cytibus pueden tramitarse gratis por primera vez en la Zona de Transferencia Alameda, como parte de una promoción vigente hasta el 15 de febrero.
Tarjeta de prepago UrbanPass y Cytibus: tarifas vigentes
Las personas que cuenten con las tarjetas de prepago podrán acceder a tarifas diferenciadas en los servicios UrbanPass y Cytibus, las tarifas son:
La tarifa para el público en general:
- 12.50 pesos por viaje
Para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad
- 6.00 pesos, siempre que acrediten su condición al momento del trámite
Horarios para tramitar la tarjeta de prepago
Los módulos de atención cuentan con horarios diferenciados según el sistema de transporte:
UrbanPass
- Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m
- Sábados: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m
Cytibus
- Lunes a viernes: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m
Se recomienda acudir con tiempo suficiente y con la documentación completa para agilizar el proceso de entrega de la tarjeta de prepago.
Requisitos para tramitar las tarjetas de prepago
Para UrbanPass:
- El público en general debe presentar INE vigente
- Los estudiantes deben llevar constancia de estudios vigente y CURP
Cytibus
- El público en general debe presentar INE vigente
- Los estudiantes universitarios deben contar con constancia de estudios vigente y CURP
- Para estudiantes menores de 13 años, se solicita acta de nacimiento en original, CURP y INE del padre, madre o tutor que acompañe al menor durante el trámite
