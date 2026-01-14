Es oficial, el Metrored Línea 3 amplía su horario en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Línea 3 de MetroRed extiende su servicio hasta las 10 pm. FB: Ricardo Gallardo

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que la Línea 3 de MetroRed – Circuito Potosí amplió su horario de operación y ahora brindará servicio hasta las 22:00 horas.

MetroRed Línea 3 extiende servicio en Circuito Potosí

La medida tiene como objetivo facilitar los traslados de personas que acuden o laboran en distintas zonas comerciales ubicadas a lo largo de esta ruta, entre ellas plaza San Luis y The Park.

Gobierno del estado ajusta esquema de movilidad

La ampliación del horario se realizó por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como parte de las acciones que mantiene el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para adecuar el sistema de transporte a las necesidades actuales de la población.

Servicio gratuito de MetroRed

El sistema MetroRed mantiene su operación bajo un esquema de servicio gratuito para las personas usuarias. Con la ampliación del horario en la Línea 3, se incrementa la cobertura temporal del transporte en el Circuito Potosí, sin modificaciones en el acceso al servicio.

