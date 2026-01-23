Captan a cachorros de jaguar junto a vías del tren en San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Captan a cachorros de jaguar en San Luis Potosí. Foto: Gettyimages

Un avistamiento de cachorros de jaguar fue captado recientemente en la Zona Media de San Luis Potosí, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a dos ejemplares juveniles caminando a un costado de una vía ferroviaria que cruza áreas serranas y selváticas de la región.

Las imágenes fueron grabadas por trabajadores ferroviarios que realizaban recorridos de supervisión en las rutas que atraviesan esta zona del estado. En el material se observa a los cachorros de jaguar desplazándose juntos, mientras se detienen brevemente para observar el paso del tren antes de internarse nuevamente en su hábitat natural, sin presentar signos de alteración o agresividad.

Avistamiento confirma presencia de especies en riesgo

Este tipo de registros son relevantes, ya que confirman la presencia de especies clave en peligro de extinción en la región. En particular, el jaguar es considerado una especie prioritaria para la biodiversidad mexicana, debido a su papel como depredador tope en los ecosistemas.

De acuerdo con los expertos, los derechos de vía ferroviarios funcionan como corredores biológicos, permitiendo el desplazamiento de fauna silvestre entre zonas fragmentadas por actividades humanas. Estos espacios resultan fundamentales para la supervivencia de especies cuya población se ha visto reducida por la pérdida de hábitat.

Llamado a la protección del jaguar y otras especies

Tras estos encuentros, especialistas ambientales y tripulaciones ferroviarias hicieron un llamado a la ciudadanía y a quienes laboran en la zona para reforzar las medidas de protección y respeto a la fauna silvestre. Recordaron que tanto el jaguar como el oso negro se encuentran bajo esquemas de protección especial conforme a la legislación ambiental vigente en México.

Las autoridades y expertos exhortaron a la población a evitar la caza, el acoso o la alimentación de estos animales, así como a no intentar acercarse a ellos, con el fin de no alterar su comportamiento ni poner en riesgo su integridad.

El avistamiento de estos cachorros de jaguar en San Luis Potosí se suma a otros registros recientes que evidencian la importancia de conservar los ecosistemas y fortalecer las acciones de protección para garantizar la permanencia de estas especies emblemáticas en el territorio nacional.

