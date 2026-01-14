Hallan más de 750 piezas fósiles de hace 12 mil años en una cueva de San Luis Potosí

GENERANDO AUDIO...

Descubrimiento paleontológico en la Huasteca Potosina . Foto: Cuartoscuro/Archivo

Investigadores en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) localizaron más de 750 piezas fósiles de grandes animales prehistóricos, con una antigüedad estimada en 12 mil años, en una cueva de la Sierra del Abra Tanchipa de San Luis Potosí.

Restos fósiles de grandes animales prehistóricos

Entre los restos fósiles localizados se encuentran especies similares al perezoso gigante, al lobo prehistórico, caballo, camellos prehistóricos, mamuts y mastodontes. Los hallazgos se realizaron en el interior de una cueva que se encontraba en estado virgen, lo que permitió la preservación de las piezas sin alteraciones humanas previas.

Investigación científica en la Sierra del Abra Tanchipa

El investigador Luis Espinasa, biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y académico de la Marist University, en Nueva York, explicó que los trabajos en la Sierra del Abra Tanchipa comenzaron con estudios sobre peces ciegos que habitan en cuevas de la zona. En 2023 se realizó el primer hallazgo significativo: un colmillo de mamut, que confirmó el potencial paleontológico del área.

Importancia del Museo Huasteco

Luis Espinasa señaló que se encuentra realizando gestiones para que algunas de las piezas más representativas, por su valor histórico y cultural, puedan permanecer en la región y ser exhibidas en el Museo Regional Huasteco.

