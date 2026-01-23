Caso Lidya Valdivia en Puebla: diputada propone castigo a quien invente desapariciones

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, el caso de Lidya Valdivia generó confusión social, ya que en un inicio se informó que la joven estaba embarazada; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió esa versión. A partir de este hecho, la diputada local Nay Salvatori anunció que propondrá una iniciativa en el Congreso para castigar a “personas que se hagan pasar por desaparecidas”.

Luego de que la Fiscalía de Puebla informó que Lidya fue localizada, la legisladora publicó un video en su cuenta de Facebook en el que dio a conocer su propuesta.

“No tenía pensado hablar de esto y va a ser un tema que sí o sí tengo que hacer. En los próximos días estaré presentando una iniciativa en el Congreso del Estado para castigar reportes falsos con malas intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que se hagan pasar por desaparecidas porque alguien las secuestró con alguna intención personal, pero que genera no solamente gastos al Estado y a la federación para localizarlas, sino que también alerta a sus familiares y les provoca terror, además de cerrar vialidades”, expresó.

Sin hacer referencia directa al caso de Lidya Valdivia, la diputada morenista señaló que ya se han registrado varios reportes falsos, lo cual consideró incorrecto debido al uso de recursos públicos destinados a la localización de personas desaparecidas.

En ese sentido, afirmó que las sanciones serían severas

“En estos días presentaré una iniciativa para castigar de manera severa a quienes jueguen no solamente con el amor de sus familiares, sino también con los recursos de las autoridades que hacen todo para encontrarlos”, agregó.

¿Qué se sabe del caso Lidya Valdivia?

Un día antes, la Fiscalía de Puebla emitió un comunicado en el que informó que localizó a la joven, quien no presentaba “datos de un embarazo reciente” y se encontraba en buen estado de salud.

Lidya Valdivia fue localizada en el municipio de Tepetixtla, Estado de México (Edomex). La Fiscalía indicó que no descartó investigar a la familia de la joven por una posible falsedad de declaración.

