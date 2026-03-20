CFE realiza corte de luz en Ciudad Valles, San Luis Potosí

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CFE anuncia corte de luz en Ciudad Valles: calles y horarios Foto: Getty Images

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte de luz en Ciudad Valles, San Luis Potosí, como parte de trabajos programados para mejorar la red eléctrica, lo que implicará la suspensión del servicio en diversas calles durante varias horas este viernes 20 de marzo.

De acuerdo con el aviso oficial, la interrupción del suministro eléctrico se llevará a cabo en un horario de 10:30 a 18:00 horas, periodo en el que brigadas técnicas realizarán labores en la red de distribución.

Corte de luz en Ciudad Valles: horario y duración

El corte de luz en Ciudad Valles está programado para el viernes 20 de marzo, iniciando a las 10:30 horas y concluyendo aproximadamente a las 18:00 horas.

Estas acciones forman parte del mantenimiento preventivo que realiza la CFE con el objetivo de mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.

Calles afectadas por el corte de luz en Ciudad Valles

Las autoridades informaron que el corte de luz en Ciudad Valles afectará las siguientes vialidades:

Calle Río Jordan, entre calle Río Grande y calle Doce

Calle Río Colorado, entre calle Río Jordan y calle Río Rhin

Calle Río Tania, entre calle Río Jordan y calle Río Rhin

Calle Río Amazonas, entre calle Río Jordan y calle Río Missouri

Calle Río Rhin, entre calle Río Arkansas y calle Doce

Calle Río Eufrates, entre calle Amazonas y calle Doce

Motivo del corte de luz en Ciudad Valles

El corte de luz en Ciudad Valles responde a trabajos técnicos en la red de distribución eléctrica, enfocados en mejorar la operación y continuidad del servicio.

La CFE indicó que estas acciones forman parte de su programa de mantenimiento en distintas zonas del país.

Recomendaciones por corte de luz en Ciudad Valles

Ante el corte de luz en Ciudad Valles, se recomienda a los habitantes y prestadores de servicios:

Tomar previsiones ante la suspensión temporal de energía

Desconectar aparatos eléctricos para evitar daños

Considerar el horario de interrupción en actividades cotidianas

El suministro eléctrico se restablecerá una vez concluidos los trabajos programados.

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