Con afectaciones a edificios públicos e iglesias, culmina marcha por el 8M en San Luis Potosí

Foto: Especial

Cientos de mujeres y niñas se concentraron en la Alameda Juan Sarabia para iniciar el recorrido por las principales calles del Centro Histórico de San Luis Potosí, hasta llegar al edificio de la Fiscalía General de Justicia del estado, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

A su paso, las manifestantes incendiaron y realizaron pintas en edificios públicos e iglesias como el templo de la Compañía.

También durante la marcha, madres, familiares y colectivos feministas visibilizaron la lucha contra la violencia de género.

“Yo ya llevo casi siete años en la lucha, y hay gente que apenas está empezando y no sabe cómo actuar, lo único que les puedo decir: exijan, exijan, porque no piden favores, exijan derechos”

Jazmín Rodríguez / participante

“Es importante que tengan empatía, que comprendan a las familias, pues que fuimos víctimas y, pues, sí, aquí seguimos luchando todos los días porque es muy, muy complicado los casos”

Laura Vázquez / participante

Frente a la Fiscalía manifestaron la exigencia para que las autoridades actúen con justicia para las víctimas de violencia contra las mujeres.

“Yo creo que todas estamos expuestas, no a los hombres ni mujeres, digo que a la sociedad en general, que últimamente ya está como que media enferma de que utilizan a los niños, abusan de ellos”

Diana Méndez / participante

“Que no solamente se conmemore este día, sino todos los días, porque así como yo soy esposa, soy hija y soy hermana mayor, soy tía, soy sobrina, soy prima, también soy mujer y, siempre buscamos, sobre todo solidarizarnos y dar a conocer todo el papel y el equilibrio que hacemos día con día para ser mujer”

Nahomi Ayala / participante

En edificios públicos como el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo y la propia Fiscalía estatal, se realizaron actos simbólicos para conmemorar la fecha y denunciar las violencias.

“Yo sé que las niñas, pues ellas tienen su forma y las aplaudo y las respeto, porque pues ellas saben lo que han pasado”

Martha Núñez / participante

En San Luis Potosí, más de cuatro mil mujeres de todas las edades acompañaron la marcha, que transcurrió sin incidentes mayores.

