Realizan ritual de exorcismo en templo, tras daños durante marcha del 8M en San Luis Potosí

La comunidad católica de San Luis Potosí permanece consternada tras los daños registrados en el Templo de la Compañía de Jesús, uno de los inmuebles históricos más emblemáticos del Centro Histórico, durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer el domingo 8 de marzo.

Realizan exorcismo en Templo tras daños durante marcha del 8M Foto: Omar Hernández

Exorcismo en el Templo de la Compañía San Luis Potosí tras marcha 8M

La Arquidiócesis local considera que el ataque representa una manifestación demoníaca. Por ello, se realizó un ritual de exorcismo y purificación tanto en el exterior como en el interior del recinto.

Jorge Aurelio Ramírez Presbítero del Templo de la Compañía comentó:

“Porque Satanás y el mundo odian la cruz (…) cuando un corazón está lleno de odio Satanás se posee de ese corazón y pues un corazón envenenado de odio es capaz de todo, entonces definitivamente el mal trabaja a través también de nuestras emociones”

Misas al aire libre tras daños en el Templo de la Compañía

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arispe encabezó la ceremonia; roció agua bendita mezclada con sal, esparció incienso y dirigió oraciones, culminando en un minuto de silencio.

“Que ante el dolor de ofender el santo nombre de Dios y de propiciar violencia, pues, todos clamamos por esa presencia de Dios. Vamos a ofrecerle a Jesús este momento de silencio a cambio de ese ruido ensordecedor que era de odio, que era de rencor, que era de blasfemia, vamos a ofrecerle nuestro silencio como una forma de reparar eso y decirles que toquen nuestro corazón”

Tras los incidentes, se han celebrado misas al aire libre frente a la parroquia como acto de desagravio. Feligreses expresaron su indignación por lo que consideran una profanación.

Teresa Ramírez devota católica comentó:

“Esto, pues, ya está muy triste, ya no respetar ni a Dios, imagínese la casa de Dios, santitos, todo eso, que dolor, que tristeza, mire como la dejaron, las puertas, mire, mire como la dejaron quemar, como dejaron la cruz”

Habitantes de la capital coincidieron en que, más allá del agravio religioso, los daños afectan el patrimonio cultural e histórico de la ciudad:

“Yo entiendo el hecho de que quieras expresar esa inquietud, molestia, lo que tu quieras, pero esta hermosa arquitectura no nos hace nada y deberíamos protegerla, no dañarla”.

María Torres habitante de San Luis Potosí:

“Porque las puertas no les hacen nada y ellos van protestando por su causa, por lo que quieran, ninguna puerta, ningún edificio, nada, deben de respetar”

INAH realiza censo de daños en el Centro Histórico de San Luis Potosí

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza actualmente el censo de daños en el Templo de la Compañía y otros inmuebles afectados. Una vez concluido el dictamen, se presentará la denuncia penal correspondiente contra las personas responsables, se desconoce aún el monto económico de las reparaciones.

