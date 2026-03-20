Explosión en fiesta de San José deja un muerto y heridos en Mexquitic de Carmona

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Fiesta patronal termina en tragedia tras explosión en iglesia Foto: Cuartoscuro

Una explosión de pirotecnia en la iglesia de San José de Contreras dejó un muerto y seis heridos, además de daños estructurales en el inmueble durante una celebración patronal en la comunidad de Contreras, municipio de Mexquitic de Carmona, en San Luis Potosí.

Donde ocurrió la explosión

Los hechos ocurrieron la noche del jueves en la intersección de la Avenida Rangel y la calle Santos Degollado, donde se realizaban actividades religiosas y musicales. De acuerdo con reportes del sistema de emergencias C5i2 y autoridades de Protección Civil Estatal, una pieza de pirotecnia se desvió de su trayectoria e ingresó al templo.

Explosión de pirotecnia en iglesia deja víctimas

La explosión de pirotecnia en iglesia de Contreras generó una detonación de gran magnitud que provocó pánico entre los asistentes, entre ellos feligreses y músicos que participaban en la festividad.

Autoridades confirmaron la muerte de un hombre identificado como Armando N., de aproximadamente 40 años de edad. De acuerdo con la información disponible, la víctima formaba parte de la Banda Cerro Prieto, agrupación que amenizaba el evento.

Heridos tras explosión de pirotecnia en Contreras

En cuanto a los heridos por explosión de pirotecnia en iglesia, el saldo preliminar es de seis personas con lesiones de diversa gravedad.

Algunos de los lesionados fueron trasladados por familiares y asistentes en vehículos particulares a hospitales cercanos, mientras que posteriormente arribaron ambulancias para brindar atención médica.

Daños e investigaciones por explosión en iglesia de San José

Peritos realizarán evaluaciones para determinar las condiciones del edificio tras el incidente. En tanto, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente.

Las autoridades buscan determinar si se contaba con los permisos correspondientes y las medidas de seguridad necesarias para el uso de pirotecnia durante la celebración.

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